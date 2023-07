Dijana Matković / »Privilegirani heteroseksualni moški se morajo zdaj tudi sami boriti za svoje pozicije«

Pisateljica Dijana Matković je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2023

Dijana Matković (1984), pisateljica, prevajalka in urednica družbenokritičnega spletnega portala Disenz, je vzbudila pozornost širše javnosti pred desetimi leti, ko je izdala kratkoprozni prvenec V imenu očeta. Je hčerka priseljencev iz delavskega razreda, ne zares Slovenka, kot so ji med odraščanjem pogosto zabrusili vrstniki, a tudi ne priseljenka, ki je v pisanju končno našla svoj glas – in način, kako z njim doseči vse tiste, ki so podobno kot ona odraščali v okolju, kjer so se zmeraj počutili kot tujek. Kakor zapiše v svojem esejističnem romanu Zakaj ne pišem – ta je bil izdan lani –, se ves čas sprašujejo: "Kdo sploh si, ti, ki ne sodiš nikamor?"

"Z zadnjo knjigo se ji je očitno uspelo dotakniti mnogih: letos je doživela že tretji natis in bila hkrati na posebnem dogodku mednarodnega filmskega festivala Berlinale izbrana v enajsterico literarnih predlog, ki imajo potencial za prelitje v film. Zato zdaj – ko ne prevaja, urednikuje ali razmišlja o naslednji knjigi – z dramatičarko in scenaristko Evo Kučera Šmon snuje filmski scenarij," je v uvodu v pogovor z Dijano Matković, objavljen v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2023, zapisal Mladinin novinar Luka Volk.

V intervjuju je Dijana Matković med drugim spregovorila o tem, kako materialni pogoji in okolje, v katerem je nekdo odraščal, vplivajo na razvoj posameznika in njegove ustvarjalnosti. "Če prihajaš iz družine srednjega ali višjega razreda, imaš najbrž izobražene starše s socialnim in kulturnim kapitalom, z afiniteto do umetnosti; starši ti pred spanjem berejo pravljice, te vodijo na razstave, te usmerjajo na poti izobrazbe, kakršno so prehodili tudi sami, Če pa prihajaš iz delavskega razreda, iz družine, kjer gojijo kult fizičnega dela, na ustvarjanje pa gledajo zviška, za vstop v svet izobrazbe in ustvarjanja nisi opremljen. Večinoma tudi nimaš možnosti za razvijanje talentov," je dodala.

"Privilegirani heteroseksualni moški zdaj čutijo nekaj nelagodja, naenkrat se morajo tudi sami boriti za svoje pozicije, za pravico do lastnega glasu, ob čemer bi jim rada rekla: dobrodošli v klubu!"



Dijana Matković o tem, zakaj je bilo letos za nagrado kresnik nominiranih več žensk kot moških

"Ženske smo bile naučene, da moramo biti olikane, tihe, spravljive, da ne smemo zavzeti preveč prostora. Rada bi poudarila, da ti glasovi o občutkih neustreznosti niso nekaj intimno mojega, ampak so ponotranjeni odraz družbenih dinamik, ki odrejajo, kdo sme zasedati javnost, na kakšen način in s katerimi vsebinami," je še dejala Dijana Matković.

V posebni številki lahko preberete 15 aktualnih intervjujev

Več lahko preberete v posebni številki Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov, naročite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini.

V poletni ediciji Mladine INTERVJU 2023 lahko preberete pogovore s trenutno najbolj aktualnimi osebnostmi s področja politike, družbe in (pop) kulture. Poleg pisateljice Dijane Matković, so za posebno izdajo spregovorili tudi: predsednica republike Nataša Pirc Musar, zgodovinarka Manca G. Renko, zdravnica Metoda Dodič Fikfak, sociologinja Tina Gaber, varuhinja potrošnikov Breda Kutin, sociokulturna psihologinja Hana Hawlina, glasbenica Helena Blagne, politik Anže Logar, vrhovni državni tožilec Jože Kozina, režiser, scenarist in producent Rajko Grlić, duhovnik in vloger Martin Golob, fotograf Arne Hodalič, pisatelj in pesnik Sjón ter glasbena skupina Joker Out.