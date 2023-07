Oglasna deska / Išče se Andrej Grah Whatmough

Upajmo, da odhajajoči čim prej dobi sporočilo

Sporočilo za Andreja Graha Whatmougha ob dvigalu

Svet RTV je konec junija soglasno podprl sklep o začetku postopka razrešitve v. d. generalnega direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha. Pred začetkom postopka bi moral biti ta seznanjen z razlogi za pobudo za razrešitev in bi moral imeti možnost, da se nanjo odzove. Ker mu sklepa zaradi odsotnosti ni bilo mogoče vročiti osebno, prav tako pa ga niso našli, so se odločili, da mu sporočilo posredujejo z javnim naznanilom, ki je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani RTV Slovenija. V skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od objave. Vse to spominja na izmikanje Janeza Janše, ki ni prevzemal sodnih pošiljk; včasih je bil nabiralnik premajhen, spet drugič ga ni bilo doma.

V pobudi za razrešitev Graha Whatmougha so navedeni štirje razlogi. Očitajo mu nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu RTV Slovenija, sporne nakupe grafik in zaposlovanje novih sodelavcev, čeprav lahko v. d. direktorja opravlja le tekoče posle. Očitajo mu še prodajo delnic družbe Eutelsat Communications, ki je bila opravljena v nasprotju s finančnim načrtom, zaradi česar bodo po opozorilih sveta RTV prihodki od prodaje delnic ob koncu leta okvirno dva milijona evrov nižji od načrtovanih.

Upajmo, da odhajajoči čim prej dobi sporočilo. Če bo prišel v službo, lahko obvestilo prebere kar blizu dvigala. V vmesnem času pa bo novi svet RTV izbral novega predsednika uprave zavoda.