Komentar / Stotnik Smrt

(Motiti se je zversko)

© Franco Juri

»Demokrati in domoljubi [zato] danes kličemo k streznitvi. Teh, ki so dobronamerni, da spregledajo nevarnost in pomagajo izgnati grožnjo s smrtjo in nasiljem iz slovenskega javnega prostora. In teh, ki so jo spet načrtno in agresivno uvozili iz najbolj mračnih in tragičnih časov slovenske zgodovine, da se zavedo, da gospa s koso maha na obe strani.«

— Pri vodji sekte SDS opažamo simptome obsedenosti s smrtjo (Demokracija, 10. 7. 2023)

Haaški obsojenec Dario Kordić je po 17 letih zapora in osmih letih prestajanja pogojne kazni leta 2022 postal rehabilitiran vojni zločinec. Po izteku kazni pa je takoj pohitel z izjavo, da ne obžaluje ničesar in da bi vse ponovil še enkrat. … Evropski parlament je v sredo glasoval o amandmaju, ki obsoja Kordićeve izjave. Potrdilo ga je 526 poslancev, 43 jih je glasovalo proti, 62 je bilo vzdržanih. Presenetljivo, med 43, ki so glasovali proti, so bili, poleg poslancev hrvaške HDZ, tudi trije slovenski poslanci. Dva iz vrst SDS – Romana Tomc in Milan Zver – ter poslanec SLS Franc Bogovič.

— Pri evroposlancih sekte SDS opažamo simptome skupinske iluzije (24 ur.com, 15. 7. 2023)

»Če se moj oče ne bi rešil iz Hude Jame, mene seveda tukaj ne bi bilo.«

— Janša v oddaji Bujica o tem, kako sta nastala Ivan in Janez (N1, 19. 7. 2023)

Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa, namesto oči je bilo izkopanih v lobanjo dvoje globokih jam, dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime Smrt.

»Naprej ... marš!«

— Gospod stotnik (iz zbirke Cankarjevih črtic Podobe iz sanj, 1917)

Janez Janša je bil nedavno gost oddaje Bujica zloglasnega Velimirja Bujanca, ki povzdiguje ustaštvo, fašizem, ku klux klan in podobne sprevržene simbole … Tam je dvakrat rekel, da je njegov oče pobegnil iz Hude Jame. Ter da se ima prav tej igri usode zahvaliti, da je danes na svetu. V Sloveniji je doslej sicer razlagal, da je oče pobegnil iz jame pod Macesnovo gorico. Lapsus pač, je kasneje pojasnil.