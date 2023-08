Primer Plac / Avtonomna cona zaenkrat brez rešitev

O ljubljanski avtonomni coni Plac so pripravljeni predlogi, vendar morajo biti sprejeti na vladi

Lani so v avtonomno cono Plac na Linhartovi v Ljubljani vstopili tudi policisti

© Janez Zalaznik

Ljubljanska avtonomna cona Plac tudi po tem, ko je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca v javnem pismu pozvala k izpolnitvi obljub glede prenosa zemljišča, na katerem stoji, ostaja brez rešitve. Na ministrstvu sicer pojasnjujejo, da so o lokaciji pripravljeni predlogi, vendar da morajo biti sprejeti na vladi.

"V povezavi z omenjeno lokacijo so pripravljene ustrezne rešitve oziroma predlogi, ki pa bodo morali biti sprejeti na vladi. Takrat bomo o tem lahko povedali več," so na vprašanje STA, kakšno je trenutno stanje glede primera Plac v Ljubljani, odgovorili na ministrstvu.

Avtonomna cona Plac je Mesca k izpolnitvi obljub glede prenosa zemljišča, na katerem stoji tudi Plac, na Stanovanjski sklad RS pozvala konec maja. S tem bi se po njihovem mnenju umaknile tudi tožbe proti posameznikom, ki jih je za motenje posesti sprožila nekdanja Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ta je sicer konec leta 2022 prešla pod okrilje Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Plac je v javnem pismu izpostavil, da je minister obljubo za prenos zemljišča izrekel v začetku marca na sestanku, ki ga je v Placu sklical sam, vendar se to doslej ni zgodilo. Kot je STA izvedela neuradno, tudi drugi predlogi niso bili sprejeti, kar je skupnost v Placu razočaralo.

"V povezavi z omenjeno lokacijo so pripravljene ustrezne rešitve oziroma predlogi, ki pa bodo morali biti sprejeti na vladi. Takrat bomo o tem lahko povedali več."



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na SDH so za STA potrdili, da so s pripojitvijo DUTB kot pravni naslednik vstopili v vse postopke in pravne spore nekdanje DUTB, vendar jih ne morejo komentirati, ker še niso zaključeni.

Obenem so spomnili, da je vodstvo takratnega DUTB na sestanku z ministrstvom za kulturo konec lanskega leta podalo štiri predloge za rešitev, ki bi skupnosti Plac omogočila nadaljnjo udejstvovanje, SDH pa delovanje v skladu s poslanstvom in predpisi. "SDH pričakuje, da bo ustrezna rešitev oblikovana v kratkem," so še zapisali.

Vodstvo DUTB je takrat predlagalo, da bi se skupnost Plac organizirala v primerno obliko delovanja, denimo v društvo, zavod, ustanovo ali družbo, s katero bi lahko sklenili najemno pogodbo ali pogodbo o uporabi nepremičnine na Linhartovi ulici v Ljubljani. Druga predlagana možnost je bila, da ministrstvo za kulturo oz. organizacija, ki deluje pod njegovim okriljem, vzame nepremičnino, v kateri deluje Plac, v najem in jo nato nameni skupnosti za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Kot tretjo možnost so predlagali, da ministrstvo poišče drug ustrezen prostor, ki bi bil primeren za opravljanje kulturne dejavnosti skupnosti. Kot četrto možnost pa, da se nepremičnina v lasti DUTB oziroma zdajšnjega SDH na podlagi ustreznega sklepa vlade prenese na državo, ta pa jo nameni izvajanju ustreznih kulturnih dejavnosti.

PREBERITE TUDI: