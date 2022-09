Javno lastnino ljudem

V soboto je bila ustanovljena nova avtonomna cona PLAC

Prihod policije v avtonomno cono Plac

© Janez Zalaznik

V soboto, 3. septembra, je v Ljubljani začela delovati nova avtonomna cona. Prazen, propadajoč objekt na Linhartovi 43 v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so zavzeli posamezniki iz skupnosti PLAC – Participativna ljubljanska avtonomna cona. Kljub zapletom avtonomna cona dobiva podporo odločevalcev, javnosti in lokalnega prebivalstva.

Na sobotni novinarski konferenci so sodelujoči v projektu vzpostavljanja avtonomnega prostora povedali, da je njihov namen, da »iz nečesa zapuščenega, opuščenega in propadajočega zopet ustvarimo nekaj živega, avtonomnega in navdihujočega«. Izražajo potrebo po prostoru, kjer lahko gradijo avtonomno okolje in enakopravne odnose, na katere ne vpliva trg, s tem pa bodo ustvarili varen prostor za različne socialne in kulturne dejavnosti, delovanje družbenih skupin in prireditve. Načrtujejo vzpostavitev ljudske knjižnice.

Že prvi dan je več deset udeležencev začelo čistiti zapuščene prostore z namenom zagotoviti varno okolje za načrtovane dejavnosti. Pripravili so kulturno-umetniški program, podkrepljen z različnimi aktivnostmi in delavnicami, ki od sobote poteka vsak dan, ponujajo tudi vsebine za otroke.

V soboto jih je okoli pete ure popoldne prvič obiskala policija. DUTB, lastnik objekta, »je bila s strani njenega najemnika v soboto, 3. septembra, seznanjena z vdorom skupine državljanov v njen objekt. V skladu s svojimi dolžnostmi je o tem obvestila policijo in varnostno službo, ki sta si nato ogledali situacijo na terenu,« je sporočilo javno podjetje. Vse udeležence so legitimirali, niso pa ugotovili nobenega prekrška.

Policija je spet prišla v nedeljo okoli pol devetih dopoldne, tokrat s pooblaščencem DUTB, ki si je prostore želel ogledati. Po besedah navzočih je policija »nasilno vdrla v prostor, pri tem dva uporabnika grobo odrinila, popisovala ljudi ter se nasploh vedla nekorektno in nespoštljivo«. Z ljubljanske policijske uprave so odgovorili, da »so v objekt vstopili skupaj s predstavnikom lastnika objekta na miren način. Vse navedbe o nekorektnosti postopkov policistov so neosnovane, saj so policisti postopek vodili profesionalno, strokovno in vljudno«. Ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar je bilo sporočeno, da »je policija v konkretnem primeru ravnala profesionalno, zakonito in v skladu s svojimi pristojnostmi«. Če so navedbe navzočih resnične, dejanj policije zagotovo ne moremo označiti za korektna.

DUTB je na očitke o slabi skrbi za prostor in onemogočanju dejavnosti avtonomne cone PLAC odgovorila v odzivu za javnost. Njeni predstavniki menijo, da je »trditev, da je DUTB slabo upravljala z omenjenim premoženjem, pavšalna in nestrokovna, saj vlaganje javnega denarja v propadajoč, nefunkcionalen objekt na nepremičnini, katere glavna vrednost je zemljišče, ni smiselna«. Poudarili so še, da je objekt zaradi azbestne strehe nevaren za bivanje ljudi. PLAC odgovarja, da je »interna skupina za varnost preverila stanje strehe in ugotovila, da je za naše potrebe zaenkrat primerna. Smešno je, da DUTB po več letih lastništva šele zdaj ugotavlja nevarnost azbestne kritine, kar priča o njenem zanimanju za Linhartovo cesto 43.

Sprašujemo se, zakaj kot odgovorni lastnik za to ni poskrbela že prej.«

PLAC so opazili tudi lokalni prebivalci, sosedi, številni izmed njih so se zavzetja propadajočega objekta razveselili. Donirali so ograjo, pomagali so jo tudi postaviti. Nekateri so se že udeležili programa, ki ga PLAC izvaja vsak dan. Veseli so predvsem tega, da je po dolgih letih nekdo začel sanirati objekt, nevaren za okolje.

Ministrstvo za kulturo upa, »da bo med začasnimi uporabniki in lastnikom prišlo do dialoga za skupno rešitev nastale situacije«. Avtonomne cone se mu zdijo pomembne, »takšni prostori so pomemben poligon kreativnega delovanja ter avtonomna središča neodvisnega kulturnega ustvarjanja, socialnih politik družbenih gibanj in vseživljenjskega izobraževanja izven institucij«. Ljubljanski župan Zoran Janković je na torkovi novinarski konferenci v odzivu na PLAC opozoril na dolgoletno sodelovanje z Metelkovo in Rogom, ki je bilo sicer prekinjeno zaradi nasilne izselitve uporabnikov, kot na domnevno uspešni praksi na tem področju. PLAC je podprl predsedniški kandidat Ivo Vajgl.

»Stavba na Linhartovi cesti 43 je bila vrsto let zapuščena, zanemarjena in brez življenja. Od danes je odprta za javnost,« sporoča avtonomna cona PLAC.