Sočutni komunisti

Avstrijski komunisti so pred dvema letoma prevzeli oblast v Gradcu, zdaj so slavili tudi v Salzburgu. Ljudi niso prepričali z marksistično ideologijo, temveč z lajšanjem vsakdanjih tegob. Najpomembnejša tema se jim zdi pomanjkanje stanovanj.

Vodja komunistov Dankl z demonstranti v Salzburgu: Želi biti glas navadnih ljudi. (napis na plakatu: Otroško varstvo po dostopni ceni blizu doma)

V lokalu Bazar na bregu Salzacha se je zbrala izbrana družba v večernih oblekah in si za uverturo v Beethovnovo Eroico privoščila kozarček. Lepo oblečeni natakarji so se spretno sukali med gosti, obiskovalci festivala so bili dobro razpoloženi, čeprav je zunaj pršilo; takšno je poletje v Salzburgu.