The Crown / Serija se bo zaključila s smrtjo princese Diane

Netflixova nanizanka o britanski kraljevi družini

© Netflix

Netflixova serija Krona, ki opisuje vladavino kraljice Elizabete II., se približuje h koncu s tematiko, ki je še vedno občutljiva za britansko monarhijo - smrtjo princese Diane. Šesto sezono serije je njen ustvarjalec Peter Morgan razdelil na dva dela. Prvega so na Netflixu začeli predvajati prejšnji teden, drugi bo sledil 14. decembra.

S tem se bo končala 60-urna serija, ki je na male ekrane prišla leta 2016 in je bila deležna tako nagrad kot kritik.

Drama spremlja življenje pokojne kraljice Elizabete II. od njene poroke s Filipom leta 1947 do zgodnjih let novega tisočletja, ko predstavi sedanjo valižansko princeso Kate Middleton. V novi sezoni bo prikazala zadnje tedne življenja princese Diane po njeni burni ločitvi od zdajšnjega kralja Karla III., ki je vodila do njene tragične smrti 31. avgusta 1997.

Ob zasledovanju paparacev je BMW, v katerem sta bila Diana in njen takratni partner Dodi al Fayed, z veliko hitrostjo trčil v steber v pariškem predoru Alma, V nesreči sta umrla oba in voznik Henri Paul. Kraljeva družina je potrebovala leta, da si je opomogla po kritikah, ki so sledile njihovi reakciji ob izgubi Diane, ki jo je takratni ministrski predsednik Tony Blair poimenoval za princeso ljudstva.

"To je zelo občutljiva tema, ker je bil tako pomemben dogodek v življenju monarhije in kraljeve družine in ker so ljudje, povezani z Diano, še vedno zelo živi, predvsem njena zdaj že odrasla sinova William in Harry," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal kraljevi zgodovinar Ed Owens.

"To je ključni trenutek, ki ga je serija gradila od prve sezone dalje. Vprašanje ostaja, ali je Peter Morgan prijatelj ali sovražnik monarhije. Ta serija nam bo dala popolnejše razumevanje ali mnenje da gre za institucijo, ki je naredila velike napake in se mora posodobiti, ali pa gre za institucijo, ki se ji je od leta 1997 uspelo uspešno posodobiti:"



Ed Owens,

kraljevi zgodovinar

"To je ključni trenutek, ki ga je serija gradila od prve sezone dalje. Vprašanje ostaja, ali je Peter Morgan prijatelj ali sovražnik monarhije. Ta serija nam bo dala popolnejše razumevanje ali mnenje da gre za institucijo, ki je naredila velike napake in se mora posodobiti, ali pa gre za institucijo, ki se ji je od leta 1997 uspelo uspešno posodobiti," je povedal.

V zadnji sezoni so poustvarili redek nagovor kraljice Elizabete II. prek televizije v živo iz Buckinghamske palače 5. septembra 1997, na katerem se je poklonila Diani in nagovorila javnost ob vsesplošnem žalovanju.

Imelda Staunton, ki je upodobila monarhinjo v zadnjih dveh sezonah po Claire Foy in Olivii Colman, je občutila veliko odgovornost ob tem prizoru. "To je bil neverjetno močan nagovor narodu, ki se ga spominjajo mnogi," je povedala igralka. "Nihče od vpletenih ni jemal zlahka pomena tega in veliko časa sem porabila za poslušanje posnetkov pravega govora, saj sem morala biti čim bolj natančna pri izjemno občutljivi temi," je dodala.

Diana je svetovno priljubljenost pridobila z izkazovanjem empatije do manj srečnih ljudi. Zunaj Združenega kraljestva ostaja občudovana osebnost, kar meče senco na podobo Karla III. in njegove sedanje soproge Camille, ki se trudi premagati svoj sloves uničevalke zakona.

Sezono so z nestrpnostjo pričakovali tisti, ki so blizu kraljevi družini - ta serije ni nikoli komentirala -, medtem ko so zgodnja razkritja o upodobitvi Lady Di kot duha že sprožila obtožbe o nespoštovanju. To po pisanju AFP sicer ni prvič, da se je Krona soočila s kritikami, še posebej, ker privlači Netflixovo mlajše občinstvo, ki o nekaterih dogodkih izve prvič.

V preteklih sezonah so serijo obtožili, da namiguje na nezvestobo kraljice in princa Filipa, da sedanjega kralja prikazuje kot nezvestega moža in da celo nakazuje željo princa Charlesa po abdikaciji svoje matere v 90. letih minulega stoletja.

Pri Netflixu so lani dodali izjavo, da bi pojasnili, da je serija nastala kot fikcija.

-j8ug7EFJoI

L4IyQniB-Hw

PREBERITE TUDI: