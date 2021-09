Krona slavila na podelitvi emmyjev

Podelitev prestižnih televizijskih nagrad

Krona

Netflix je na nedeljski večerni podelitvi televizijskih nagrad emmy v Los Angelesu pobral kar dve glavni nagradi, in sicer za najboljšo televizijsko dramsko serijo (Krona) in za mini serijo (The Queen's Gambit). Med komičnimi serijami je slavil Ted Lasso.

Netflix je z dramo o britanski kraljevi družini prvič doslej osvojil emmyja za dramsko serijo. Krona, ki je osvojila tudi številne druge emmyje, je ugnala konkurenco serij The Boys, Bridgerton, Deklina zgodba, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose in This is Us.

Krona je potem pobrala še emmyja za glavno dramsko moško vlogo, kjer je vlogo favorita v vlogi princa Charlesa upravičil Josh O'Connor, Olivia Colman pa je za vlogo kraljice Elizabete II. v isti seriji dobila emmyja za glavno žensko vlogo.

OiXEpminPms

Krona je dobila tudi emmyja za stransko žensko vlogo, ki ga je osvojila Gillian Anderson za prikaz Margaret Thatcher in za stransko moško vlogo (Tobias Menzies) ter emmyja za scenarij in režijo.

Krona je na koncu osvojila kar 11 emmyjev, prav toliko pa tudi The Queen's Gambit. Ta globalni šahovski hit je v kategoriji mini serij premagal I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad in WandaVision.

CDrieqwSdgI

Po pričakovanju je emmyja za najboljšo komično serijo osvojil Ted Lasso (Apple TV+), ki je ugnal serije Black-ish, Cobra Kai, Emily v Parizu, Stevardesa, Hacks, PEN15 in The Kominsky Method.

Emmyja je dobil tudi glavni igralec serije Ted Lasso Jason Sudeikis, emmyja za glavno komično žensko vlogo pa Jean Smart (Hacks).

reP1gVGpFKo

Emmyja za televizijski film je dobil Dolly Parton's Christmas on the Square. Emmyja za glavno moško vlogo v mini seriji ali filmu je dobil Ewan McGregor (Halston), za glavno žensko vlogo pa Kate Winslet (Mare of Easttown)

V kategoriji varietejskih ali pogovornih oddaj je John Oliver (HBO) ugnal konkurenco Conana (TBS), The Late Show with Stephen Colbert (CBS), The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central) in Jimmy Kimmel Live (ABC).

73. podelitev emmyjev, ki je potekala v živo na napol odprtem prizorišču L.A. Live's Event Deck, je vodil temnopolti igralec in komik Cedric the Entertainer, ki je doslej šele drugi temnopolti samostojni voditelj podelitve v zgodovini emmyjev. Lani je podelitev zaradi pandemije koronavirusa potekala večinoma virtualno.

Cedric je uvodoma nastopil z glasbeno točko, prvo nagrado na podelitvi pa je izročil Seth Rogen. Kasneje so jih podeljevali med drugim še Ellen Pompeo (Grey's Anatomy), Tracee Ellis Ross in Anthony Anderson (Black-ish) in LL Cool J (NCIS: Los Angeles).

Rdeča preproga je bila letos bolj skromna kot prejšnja leta, saj je namesto nekaj tisoč gostov tokrat prišlo le približno 500.

Podelitev je bila deloma virtualna, saj je ekipa serije Krona imela svojo slovesnost v Londonu, po videokonferenci pa sta med drugim sodelovali tudi ekipi oddaj Top Chef in Jimmy Kimmel Live.

Sodelujoči v Los Angelesu so morali upoštevati stroge varnostne ukrepe zaradi novega koronavirusa, kar pomeni, da so morali biti cepljeni ali testirani in nositi masko.

l0y0DbMXuNw

7afUNnws9-w

PREBERITE TUDI: