Jonathan Pryce v vlogi princa Filipa

V 5. in 6. sezoni Netflixove serije Krona (The Crown) bo vlogo princa Filipa prevzel britanski igralec Jonathan Pryce. V zadnjih dveh nadaljevanjih serije, za katero je značilno, da se igralska zasedba vsaki dve leti zamenja, bo upodobil princa v obdobju ob prelomu stoletja oz. v času kriz monarhije, med drugim tudi ločitve Diane in Charlesa.

Po pisanju britanskega BBC bo igralec Pryce, ki je bil za vlogo papeža v lanskem filmu Dva papeža nominiran za oskarja, tokrat stopil v čevlje princa Filipa in zaigral ob Imeldi Staunton v vlogi kraljice Elizabete II.

Igralec je na Twitterju zapisal, da mu bo pozitivna izkušnja iz filma Dveh papežev pomagala, da se bo soočil s sicer strah vzbujajočo vlogo princa Filipa.

Pryce se je kot igralec najprej uveljavil na gledaliških odrih. Že v 70. letih minulega stoletja je prejel nagrado tony. Po pisanju BBC njegova upodobitev Hamleta velja za eno najboljših sodobnih interpretacij tega Shakespearovega junaka.

Trenutno je serija Krona pred četrto sezono, ki se bo začela predvidoma ob koncu letošnjega leta. V vlogi Elizabete II bo mogoče videti oskarjevko Olivio Colman, v vlogi princa Filipa pa Tobiasa Menziesa.

Serija Krona, ki jo podpisuje Peter Morgan, se je začela leta 2016. V prvi zasedbi sta v glavnih vlogah ob Claire Foy zaigrala Matt Smith kot princ Filip, vojvoda Edinburški in Vanessa Kirby kot princesa Margaret.

