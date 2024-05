»Projekt Jek 2 je medgeneracijski projekt. Mladi bomo z njim živeli najdlje.«

Vodstvo študentskega sveta Univerze v Ljubljani je izrazilo podporo projektu gradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Navedli so rezultate anket, po katerih kaže, da 82 odstotkov mladih v Sloveniji podpira Jek 2.

Vodstvo študentskega sveta Univerze v Ljubljani je danes izrazilo podporo projektu gradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Želijo vključitev v javno razpravo in zavračajo "ekskluzivnost določenih mladinskih skupin". So proti več referendumom, saj da mora o projektu odločiti stroka.

Kot so zapisali v stališču, ki so ga danes poslali medijem, predsednici države, predsednici DZ, predsedniku vlade in predsedniku DS, je jedrska energija zanesljiv in čist vir, ki omogoča širšo družbeno blaginjo, zato je tudi Jek 2 ključen za oskrbo z nizkoogljično električno energijo.

Navedli so rezultate anket, po katerih da 82 odstotkov mladih v Sloveniji podpira Jek 2, zato se jim zdi pomembno, da se njihov glas upošteva. "Projekt Jek 2 je medgeneracijski projekt. Mladi bomo z njim živeli najdlje," so zapisali in dodali, da mlajše generacije računajo na ta vir, ki bo zagotavljal "energetsko varnost, nova in kvalitetna delovna mesta ter krepitev znanosti".

Pravijo, da se želijo postaviti na svoje noge in s svojim delom prispevati k boljši prihodnosti, od političnega vodstva pa zahtevajo, da se do projekta jasno opredeli, ga podpre in pospeši.

Ne pristajajo na "ekskluzivnost določenih mladinskih skupin, ki ne predstavljajo večinskega stališča mladih, in nestrokovnih nevladnih organizacij". Zahtevajo, da se jih enakopravno vključi v javno razpravo in pripravo dolgoročnih energetskih strateških dokumentov, ter želijo, da se upošteva stroko, ne samo nasprotnikov projekta.

"Zavračamo enoumje določenih nevladnih organizacij, ki nasprotujejo napredku in ne ponujajo nobenih izvedljivih alternativnih rešitev. S takšnim pristopom ne samo da zavirajo napredek, ampak nas silijo v odrast, energetsko revščino in družbeno paralizo brez ključnih odločitev," so zapisali.

Podpirajo vse pozitivne odločitve, resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in strokovno javno razpravo. "Odločitev o izvedbi Jek 2 mora biti v prvi vrsti odločitev stroke. Ponavljanje referendumov je nesprejemljivo zavlačevanje in postavljanje dodatnih ovir družbenemu napredku," so še navedli v stališču, pod katerega so se podpisali predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani in študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Nejc Tacer, podpredsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani in predsednik študentskega sveta Fakultete za strojništvo Matija Špegel ter predsednik študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko Jaka Šter.

