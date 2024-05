Okoljevarstveniki / »To je pot v novo energetsko zablodo!«

Poziv poslancem in poslankam, naj danes zavrnejo predlog resolucije o rabi jedrske energije in predlog za razpis posvetovalnega referenduma o JEK 2

Robert Golob na obisku v jedrski elektrarni Krško leta 2022

© Nebojša Tejić, STA

Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes popoldan obravnaval predlog Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in predlog za razpis posvetovalnega referenduma o JEK 2. Organizacije Focus, Greenpeace Slovenija in Umanotera skupaj opozarjajo na pomanjkanje informacij o predlogu gradnje JEK2 in na »nevarnost jedrskega enoumja, ki se skuša ustvariti tudi v državnem zboru« in ki »Slovenijo vodi v novo energetsko zablodo«. Organizacije zato poslance in poslanke pozivajo, naj zavrnejo predlog Resolucije in predlog posvetovalnega referenduma.

Lidija Živčič, strokovna vodja na Focusu, društvu za sonaraven razvoj, svari, da smo v Sloveniji enkrat že videli »takšno enoumje« okoli energetskega projekta, ki pa se ni dobro končalo. »S pomočjo dobro financiranega piar stroja se sedaj načrtno ustvarja vtis, da je jedrska pot edina možna, ki je skrajno zavajajoč in skregan z realnostjo. Jedrskih elektrarn se v Evropi praktično ne gradi,« pravi Živčič. »JEK 2 bi pomenil nevarno izgubljanje časa in denarja, ki bi morala iti v množico ukrepov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. To so rešitve, s pomočjo katerih lahko najhitreje in najceneje opustimo fosilna goriva. Še posebej v času, ko je cena elektrike iz sonca in vetra nižja od tiste iz novih jedrskih gradenj, je vlaganje v NEK2 popolnoma zgrešeno. Drage položnice za elektriko zaradi JEK 2 pa bomo plačevali mi vsi.«

»Predlog referenduma je v trenutnih okoliščinah le poskus hitre legitimacije projekta JEK 2 brez resne razprave o projektu samem,« opozarja Sara Kosirnik, predstavnica Greenpeace Slovenija. Še vedno ostajajo neodgovorjena ključna vprašanja, dodaja, kot so: kakšna bi bila cena izgradnje, skupaj s skladiščenjem odpadkov in razgradnjo jedrske elektrarne; kdo bo plačal za to; kako bi cena novega reaktorja vplivala na ceno električne energije za vse nas; koliko časa bi trajala gradnja., in tudi: kaj bi več desetletij trajajoča gradnja pomenila za pravočasno opustitev fosilnih goriv in za druge investicije na področju energetike in prometa v desetletjih med tem. »Brez odgovorov na vsa ta ključna vprašanja bo tako politika z referendumom o JEK 2 prenesla odgovornost na državljane, ki se bomo prisiljeni odločiti o projektu, o katerem ne vemo praktično ničesar,« še dodaja.

Trenutno predlagano referendumsko vprašanje,ki ga podprajo vse stranke – z izjemo Levice , je: »Ali podpirate izvedboprojekta JEK2, ki bo skupaj zostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z jedrsko energij, kot je predvideno v Resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?«

Tudi Jonas Sonnenschein, vodja projektov na Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, opozarja, da gre za »izsiljeni referendum« za legitimizacijo projekta, za katerega niti glavni investitor niti vlada ne vesta, kako velik bo, kdo ga bo gradil, katere države ga bodo financirale, kdo bo imel gospodarske koristi in kdo nosi finančno tveganje. »Ali vemo, kakšen je poslovni načrt JEK2 v električnem omrežju, v katerem bodo v veliki meri prevladovali obnovljivi viri energije? Ne! Ali vemo, kakšen je načrt zaobvladovanje organizacijskih tveganj, zamud v dobavni verigi jedrske energije, pomanjkanja potrebnih znanj itd.? Ne! Ali obstaja načrt, kako preprečiti, da bi davkoplačevalci nosili tveganje velikih prekoračitev stroškov, da bi prihodnje generacije nosile stroške razgradnje in skladiščenja odpadkov, medtem ko bi trgovci z električno energijo imeli velike dobičke od prodaje električne energije? Ne!«

Znova so se oglasili tudi v gibanjuMladi za podnebno pravičnost (MZPP) in opozorili, da je trenutni predlog referendumskega vprašanja nesprejemljiv, saj da daje državi, predvsem pa Genu energiji kot investitorju zeleno luč za graditev nove jedrske elektrarne brez pogojevanj in ob dejstvu, da bodo vsi podatki znani in dostopni šele v prihodnjih letih, predvidoma do 2028. Vprašanje je »zastavljeno precej navijaško in manipulativno«, opozarjajo, saj volivcem med vrsticami prišepetava, naj glasujejo za, češ da naj bi (le) jedrska elektrarna zagotavljala stabilno oskrbo z energijo. Po besedah Primoža Ribariča iz MZPP vprašanje nikjer ne opozori na možne negativne posledice zaradi močne rasti stroškov gradnje, kot kažejo nekateri zadnji primeri v Evropi in ZDA, ter nerešenega vprašanja skladiščenja visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov.

