Jedrski kralj

Pod vlado premiera, strokovnjaka za obnovljive vire energije, dobivamo jedrski vir

Predsednik vlade Robert Golob med obiskom Jedrske elektrarne Krško

© Nebojša Tejić, STA

»Objekt JEK 2 bo prvih 30 ali 40 let deloval samo za vračanje kreditov za gradnjo,« je v torek na seji odbora za infrastrukturo opozoril Jure Vetršek iz zasavskega Eko kroga, sicer vodja Oddelka za učinkovitost in grajeno okolje na Inovacijsko-razvojnem inštitutu (IRI) Univerze v Ljubljani. Bil je eden številnih predstavnikov okoljevarstvenic in okoljevarstvenikov, ki so poslance na večurni seji opozarjali, da s predvidenim novembrskim posvetovalnim referendumom volivce in volivke neodgovorno silijo v odločanje o najdražji neznanki v zgodovini te države, o projektu JEK 2.

Namesto transparentnega pridobivanja informacij o projektu JEK 2 in alternativi, to je scenariju z obnovljivimi viri, se zdaj brez vsakršnega (civilnega) nadzora zbirajo informacije o JEK 2 v državni energetiki, ki je močno zainteresirana za ta projekt, ob tem pa se JEK 2 v državnih dokumentih že nekritično opisuje s superlativi, kot »varen«, »stabilen«, »močan«, »nujno potreben«, »stalen« vir »zelene energije«. Država se obnaša, kot da alternativa ne obstaja, z njo se na enak način projektno ne ukvarjajo različne institucije, za zdaj pa so preslišani številni pozivi okoljevarstvenih organizacij, naj se vzpostavi civilni nadzor nad JEK 2 in naj se neodvisna strokovna javnost vključi v vladno delovno skupino za ta projekt.

Trenutno je tako podjetju Gen energiji omogočeno, da lahko samo izbira izvajalce raziskav, samo določa parametre in po lastnem premisleku javnost seznanja s podatki o projektu. Edini, ki imajo trenutno dostop do analiz državne Gen energije in ki mu pomagajo pri komuniciranju z javnostmi, so komunikatorji iz znane »družbe za komunikacijski management« Pristop. Pristop, ki se promovira z geslom »Igramo se strokovno, ker imamo za to veliko razlogov«, so v državni Gen energiji najeli februarja letos – na razpisu je zmagal, čeprav je za desetmesečne storitve oddal dražjo ponudbo (192.000 evrov brez DDV) kot drug prijavitelj Propiar (165.000 evrov brez DDV).

Ne le volivke in volivci – trenutno (niti) poslanci in poslanke nimajo temeljnih podatkov o JEK 2, začenši z odgovorom, ali je območje predvidene gradnje potresno varno. Omenjenega odgovora nimajo niti v državni Upravi za jedrsko varnost (URSJV); pred nekaj tedni so nam odgovorili, da vse raziskave naroča državna Gen energija kot investitor in da jim zadnje verjetnostne analize seizmične nevarnosti na lokaciji še niso poslali.

Priznani francoski inštitut L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) je že pred več kot desetimi leti, natančneje leta 2013, za lokacijo v Krškem prižgal rdečo luč in izstopil iz konzorcija, ki je delal terenske analize. Odgovorov ni ne glede tehnologije, kaj šele cene izvedbe projekta in pridobivanja energije, ki bo prihajala iz JEK 2.

Okoljevarstveniki so na torkovi seji energetikom Gen energije in Pristopa sicer sporočili, da bodo cene energije, ki in ko jih bodo lansirali v javnost, preučili in preverili, zlasti, ali res vključujejo vse stroške, ki jih morajo – tudi stroške skladiščenja odpadkov in razgradnje. »Še posebej v času, ko je cena elektrike iz sonca in vetra nižja od tiste iz novih jedrskih gradenj, je vlaganje v JEK 2 popolnoma zgrešeno. Drage položnice pa bomo plačevali vsi,« je še pred sejo opozorila Lidija Živčič, strokovna vodja v društvu za sonaraven razvoj Focus.

Na torkovi seji so poslanci in poslanke zgolj rahlo preoblikovali referendumsko vprašanje, ki se zdaj glasi: »Ali podpirate izvedbo projekta JEK 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?« Preslišana so bila torej opozorila okoljevarstvenikov, da je tako vprašanje zavajajoče. »Kdo pa ni za stabilno oskrbo?« je na seji vprašal Aljoša Petek iz PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, preslišana je bila tudi pripomba državnozborske zakonodajno-pravne službe, da navajanje »stabilne oskrbe« pomeni interpretacijo, ki ne spada v referendumsko vprašanje.

Vse gre torej v smeri, da bo ravno vlada strokovnjaka za obnovljive vire energije odprla vrata za nov jedrski objekt. Predsednik vlade Robert Golob ima velik potencial, da v očeh močnih lobističnih energetskogospodarskih skupin, ki brezpogojno izsiljujejo JEK 2, prosto po Ludviku XIV., postane »jedrski kralj«. To si ni upal postati niti bivši premier Janez Janša.