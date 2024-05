»Omejevanje Airbnbja je lahko dober ukrep samo, če se bo ustrezno izvajal in nadziral«

IZJAVA DNEVA

"Omejevanje kratkoročnega oddajanja stanovanj v najem prek Airbnbja je torej lahko dober ukrep samo, če se bo ustrezno izvajal in nadziral – in če ga bo spremljalo še mnoštvo drugih. Da bi zamejili rast cen in zlorabo stanovanjskega fonda za špekulativne naložbe, pa bi poleg omejevanja oddajanja prek Airbnbja, okrepljenega nadzora in dodatnih neprofitnih stanovanj potrebovali vsaj še pomembne davčne reforme, na primer v obliki progresivnega nepremičninskega davka. Ukrep, ki bi močneje obremenil tiste, ki kopičijo po 5, 10, celo 50 stanovanj, kot smo te dni slišali na ministrstvu, se zdi logičen prvi korak. A v vladi, ki je bila izvoljena tudi zato, ker je prav to napovedovala, bo – če bo! – očitno prišel na vrsto nazadnje."

(Novinarka Urška Rus v Dnevnikovem komentarju o omejevanju oddajanja stanovanj v kratkotrajen najem, ki so ga na ministrstvu za solidarno prihodnost napovedovali kot enega ključnih za krotitev podivjanega nepremičninskega trga)