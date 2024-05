Tanja Fajon / »Vlada naj še ta teden zaključi postopek priznanja Palestine«

Zunanja ministrica in priporočilo vladi

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve

© World Economic Forum / Walter Duerst / Flickr

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo po pogovorih na temo bližnjevzhodnega konflikta, ki jih je v nedeljo in danes opravila v Bruslju, vladi priporočila, naj še ta teden zaključi postopke za priznanje Palestine in odločitev pošlje v državni zbor. Kot je povedala, sicer priznanja na zasedanju zunanjih ministrov EU ni napovedala nobena dodatna država.

Kot je danes ob robu zasedanja v Bruslju dejala Fajon, bo na vlado še danes poslala gradivo o poteku nedeljskih pogovorov pod vodstvom Norveške in Savdske Arabije o povojnem obdobju v Gazi in današnjega srečanja zunanjih ministrov unije. Kolege v vladi bo seznanila tudi z razvojem dogodkov, povezanih z bližnjevzhodnim konfliktom.

Pri tem je izpostavila odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu, da mora Izrael ustaviti vojaško operacijo v mestu Rafa na jugu območja Gaze, česar pa izraelske oblasti ne upoštevajo. Poleg tega je prehod humanitarne pomoči čez mejne prehode še vedno močno oviran, razmere v Gazi pa so vsak dan slabše, je dodala.

"Tako da moje priporočilo vladi bo, da postopke za priznanje Palestine še ta teden izpeljemo do konca in pošljemo sklep v državni zbor," je povedala Fajon.

Vlada je postopke sprožila 9. maja in napovedala, da bo odločitev o priznanju Palestine v parlament poslala najkasneje do 13. junija. Pri tem si Slovenija prizadeva, da bi se priznanju pridružila še kakšna država članica EU. Španija in Irska bosta to skupaj z nečlanico unije Norveško storili v torek.

"Ne morem reči, da je katerakoli druga država napovedala priznanje v prihodnjih dneh," je o pogovorih v Bruslju dejala Fajon. Dodala je, da jih je več zagotovilo, da delajo v smeri priznanja in da bodo same sporočile, kdaj bodo pripravljene za takšen korak. Pri tem je omenila Luksemburg, Malto, Belgijo, Francijo, pa tudi Dansko.

Bližnjevzhodni konflikt je bil osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic EU, na katerem so se jim pridružili tudi kolegi iz petih arabskih držav in generalni sekretar Arabske lige. Razprava je potekala v senci napovedi trojice držav, da bodo v torek priznale Palestino, pa tudi petkove odločitve ICJ, da mora Izrael ustaviti operacijo v Rafi.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pred zasedanjem povedal, da bo ministrom predlagal obnovitev misije EU, namenjene podpori na mejnem prehodu Rafa med Gazo in Egiptom, ki je od sredine leta 2007 v stanju pripravljenosti.

Misija EUBAM Rafah se je sicer začela novembra 2005 po izraelskem umiku iz Gaze, da bi zagotovili prisotnost tretje strani na mejnem prehodu Rafa med območjem Gaze in Egiptom ter vzpostavili zaupanje med izraelsko vlado in Palestinsko upravo.

Fajon je podprla obnovitev misije, saj podpira vsakršen napor, ki bi prispeval k temu, da bi nujna humanitarna pomoč dosegla civiliste v Gazi.

Ministrica pa si prizadeva tudi za to, da bi Slovenija sodelovala pri evakuacijah bolnikov iz Gaze, k čemur sta sredi meseca članice pozvala evropska komisarja za krizno upravljanje Janez Lenarčič in za zdravje Stela Kiriakides.

Med svojim nedavnim obiskom na Bližnjem vzhodu je Fajon predstavila program, v okviru katerega je Slovenija v preteklosti že pomagala pri rehabilitaciji otrok, ranjenih v vojni v Gazi.

"Dogovarjamo se, da bi se ta program nadaljeval. To pomeni, da bi otroke iz Gaze, ki so že na egiptovski strani, skušali prepeljati v Slovenijo na rehabilitacijo," je pojasnila.