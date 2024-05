Zbiranju podpisov za varen in dostopen splav so se pridružili tudi znani igralci in igralke

Danes od 16. do 18. ure na Adamič-Lundrovem nabrežju v Ljubljani

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec

© Borut Krajnc

V okviru evropske kampanje My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) za varen in dostopen splav, ki so pripravili v Inštitutu 8. marec, bodo na Adamič-Lundrovem nabrežju danes med 16. in 18. uro podpise zbirali tudi nekateri slovenski igralci in igralke, denimo Katarina Čas, Klemen Janežič, Gaja Filač, Nina Ivanišin, Ajda Smrekar, Jure Henigman, Iva Babić, Tina Vrbnjak, Gaja Višnar, Klara Kuk in drugi.

Cilj kampanje je zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Gre za največjo kampanjo Inštituta 8. marec doslej, v njej sodelujejo organizacije več evropskih držav, sami pa imajo vlogo koordinatorja. Kampanja povezuje organizacije iz Francije, Poljske, Španije, Finske in Irske, gibanje pa se bo širilo tudi v druge evropske države.

"Naš cilj je jasen, v nekaj mesecih zbrati dovolj podpisov, da jasno pokažemo pred evropskimi volitvami, da želimo Evropo, ki ne dopušča umiranja žensk zaradi prepovedi splava in ki ne dopušča, da je kdo zaradi te osnovne človekove pravice v stiski," pravi Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

PRISPEVAJTE SVOJ PODPIS ZA VAREN IN DOSTOPEN SPLAV V EVROPI >>