Župan ne bo odgovarjal za spolni napad na mladoletne osebe

Kriv, a formalno nedolžen

Dornavski župan Matej Zorko

© Občina Dornava

Ko se je konec lanskega novembra razvedelo, da naj bi se bil dornavski župan Matej Zorko z mladoletniki dogovarjal za spolne aktivnosti, ga je stranka SDS izključila in pozvala k odstopu. Tega je napovedal tudi sam, a na začetku letošnjega leta je javnost obvestil, da si je premislil in bo še vsaj dve leti župan. Premislil pa si je zato, ker ovadba, ki so jo pripravljali na policiji, ne bi zdržala sodne presoje. Zorko za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost ne bi bil in ne bo obsojen. To so pred dnevi priznali tudi na tožilstvu in pojasnili, da so ovadbo zavrgli.

Zgodba gre nekako takole. Štirje mladoletniki so se odločili Zorku nastaviti past. Eden od njih se je prek spleta predstavljal za 14-letnika in se z županom dogovoril za intimno srečanje. Zorko je prišel na dogovorjeno mesto, tam pa ga je četverica pretepla in mu odvzela avtomobil. Dornavski župan je fizični napad in krajo avtomobila prijavil na policiji in tam so med preiskavo suma nasilništva ugotovili, kaj naj bi se bilo v resnici zgodilo.

Toda Zorko se je potem verjetno posvetoval z odvetnikom in ta mu je pojasnil, da pred kazenskim sodiščem za očitano mu pedofilijo ne more biti obsojen. Zakaj? Zorko naj bi se bil za spolne odnose dogovarjal z »otrokom«, v resnici pa se je dogovarjal z osebami, ki niso bile mlajše od 15 let, pač pa nekaj let starejše. Očitanega mu kaznivega dejanja niti ni mogel storiti, naj bi pa ga nameraval in zgolj namere hujših kaznivih dejanj, med katere sodijo tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, so kaznive. Z izjemami. Mednje sodi kaznivo dejanje »pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene«, ki naj bi ga bil župan poskušal storiti.

Kazenski zakonik določa, da je poskus kaznivega dejanja kazniv v primeru kaznivih dejanj, za katera lahko sodišče izreče tri leta ali več zapora. Za omenjeno kaznivo dejanje, ki ga je bil osumljen župan, pa je predvidena kazen zapora do največ enega leta. Ta kazen je tako nizka verjetno zato, ker je predvidena za dogovarjanje, napeljevanje. Če med storilcem in otrokom pride do kakršnekoli oblike spolnega napada, spolnega nasilja ali posilstva, pa je zagrožena kazen višja in bi bil kazniv že samo poskus katerega od omenjenih kaznivih dejanj. Zakonodajalcu nič ne preprečuje, da za omenjeno kaznivo dejanje določi tudi kaznivost poskusa tega. Ali da zviša zaporno kazen na tri leta in bi bil zaradi tega kazniv že poskus sam po sebi.

Bi pa primer dornavskega župana moral spodbuditi razpravo o odpoklicu župana. Uzakonitev odpoklica različne pobude neuspešno zahtevajo že več let. Na Hrvaškem ga poznajo. Ko se je župan občine Murter - Kornati Toni Turčinov zaradi brezsramnega izkoriščanja občinskih sredstev v zasebne namene novembra lani znašel v policijski preiskavi, so ga občani na referendumu s kar 93-odstotno večino razrešili.