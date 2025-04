TV komentar / Oddaja TV klinika z Davidom Zupančičem je še ena mineštra TV Slovenija

Ko je v javnost prišla novica, da TV Slovenija pripravlja novo oddajo, tokrat o zdravstvu in boleznih, z imenom TV Klinika, vodil pa jo bo zdravnik David Zupančič, infektolog mlajše generacije, ki ga je javnost spoznala v času pandemije kot tistega mladeniča, ki nam je znal res dobro pokazati, kako je biti zdravnik v nemogočih razmerah – smo lahko le dahnili »Končno!«. Oddaje o zdravju in boleznih so pač koristne, veliko bolj od našega tavanja po medmrežju, ki se neizogibno konča s samodiagnosticiranjem ter sem pa tja tudi s samozdravljenjem in poseganjem po šamanskih zvarkih, ki nam jih ponudi sam stric Google. Vse skupaj pa se, če nam je sreča seveda naklonjena, konča zgolj z razočaranjem, anksioznostjo in končno obiskom pri pravem zdravniku ali vsaj farmacevtu

Gosta oddaje TV Klinika, fizioterapevt in boksar, v enakih sponzorskih majicah

© TV Slovenija

. Rekli smo si torej: ja, potrebujemo oddajo, ki nam bo razlagala, pojasnjevala, nas branila pred lastnimi strahovi in pametovanjem, hkrati pa sem pa tja tudi primerno prestrašila. Predvsem pa pomagala razumeti in spoznavati razvoj. Predstavljali smo si oddajo, ki bo daleč od šamanstva, ki ga sicer tako rada goji RTV Slovenija od jutranjega programa naprej. Če o avtomobilih govorijo avtomehaniki, smo se veselili, bodo končno o boleznih in zdravju govorili zdravniki, farmacevti in drugi zdravstveni strokovnjaki. Ok, moramo priznati, da imamo do Davida Zupančiča nekaj zadržkov, njegove knjige so na meji priročniškega zvodništva, a hkrati je njegova zmožnost govoriti o zahtevnih stvareh z jezikom, ki ga lahko res vsi razumemo, prevagala.

In zdaj? Šest oddaj kasneje? So se vsi strahovi kar uresničili. Pač novinarstvo in vodenje oddaj sta resna poklica. Profesiji. Saj vemo, da se zdi od zunaj vse to neki lahek posel – pa ni. Nasprotno. Dobrih voditeljev je z razlogom malo – ker jih je malo. In prav nič ti ne pomaga, če si najboljši zdravnik (kar Zupančič sicer ni), a zaradi tega ne boš avtomatično niti povprečen voditelj. Namesto dobre oddaje, kot je pretežno poptevejevska Vizita, smo dobili še eno nedeljsko popoldne ali jutranji program pogovarjanje na TV Slovenija. Malo se pogovarjamo, vmes prispevek, oddaja narejena.

Ne bo šlo. Narejena je, a ni dobra. Poleg tega pa je vse skupaj bizarno in tudi malce zapacano – neverodostojno. Ne vemo, zakaj to gledamo. Je to zdaj promocija nekaterih medicinskih praks? Nekaterih metod zdravljenja? Nekaterih zdravnikov in njihovih zasebnih ambulant? Je to morda plačano? So to prijatelji Davida Zupančiča? Kaj se dejansko tu dogaja? Najbolj bizarna je bila četrta oddaja po vrsti. Gost je bil fizioterapevt Simon Dovč. Lastnik fizioterapevtske ambulante. Ok, to še razumemo. Ampak Dovč je tudi aktiven boksarski funkcionar. Ki je bil v studiu kar v sponzorski majici Fight cluba Ljubljana. Boks v oddaji o zdravju? Fight club Ljubljana? Kdo se tu šali? In drugi gost je bil mladi boksar (premlad, da bi ga poimensko izpostavljali). V enaki sponzorski majici.

Saj nimamo nič proti boksu, ampak … gre za oddajo TV Klinika. Žal, oddaja Vizita je zmagala, ne da bi prišla v ring.