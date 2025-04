»Janša ni več zmožen niti običajne dostojne politične govorice«

IZJAVA DNEVA

"Človek, ki je 34 let v politiki, naj svoje 'sranje', svoje privatne kvante ohrani za svoje nizkotlačne privržence. Človek, ki je bil in bi spet hotel biti predsednik slovenske vlade, ni več zmožen niti običajne dostojne politične govorice, s svojo vulgarnostjo pa skuša očitno nekam zlesti ljubljenemu vojnemu zločincu, tudi znanemu po tenkočutnih mislih. 'Moramo preiti iz obrambe v napad'. A koga hoče Janša napasti, Gazo? Ali tiste, ki ga nismo in nikoli ne bomo volili? Saj le za to mu gre, a ne."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o sodelovanju Janeza Janše na konferenci o antisemitizmu v Izraelu; v kolumni za Dnevnik)