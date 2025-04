Vstajenje križanega / Vsi verniki so Janša, preostali pa njegovi talci

»Vsi smo Janša«

—Šablonsko natisnjen slogan navijačev Janeza Janše pred celjskim sodiščem

»Krivosojenje je zločin najhujše vrste in prihaja čas, ki ni več tako daleč, ko bodo tožilci in tožilke odgovarjali za neposredno trošenje stotisočev evrov davkoplačevalskega denarja za montirane politične procese.«

— Poslanec SDS Zvonko Černač je v torek skupaj z vodjo poslanske skupine Jelko Godec svoje delovne obveznosti odslužil kar na cesti pred celjskim sodiščem (MMC TVS, 15. 4. 2025)

»Za moje drage, zaposlene na celjskem sodišču: Sram vas je lahko! Vas bi morali zapret!«

— Karin Planinšek, predstavnica Janševe mladeži (MMC TVS, 15. 4. 2025)

»Odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, ki zastopa obtoženega Gantarja, je dejala, da se na območju Triglavskega narodnega parka nahaja vrsta objektov, ki so bili zgrajeni, čeprav naj bi bilo tam prepovedano graditi, zemljišča pa da naj bi bila brez dostopov s cesto in priključkov za infrastrukturo, ’pa jih nihče kazensko ne preganja’.«

— Zagovornica enega od obtoženih v zadevi Trenta je razkrila, kako narediti ovinek mimo nadležnosti krivosodja (Večer, 15. 4. 2025)

»Hvala vsem, ki ste danes prišli v Celje, in vsem, ki ste pošiljali podporo. Slišali smo vas. Tudi PRVORAZREDNI iz tožilstva, karikatura prava, posmeh pravici.«

— Janez Janša na omrežju X (Pop TV, 15. 4. 2025)

»Na veliki petek je križanje, v nedeljo pa vstajenje.«

— V fajmoštra našemljeni protestnik pred celjskim sodiščem je dajal optimistične napovedi izida sojenja (MMC TVS, 15. 4. 2025)

Hja, sodba v primeru Trenta je še enkrat odlično padla v Janševo politično agendo. Pred proslulim referendumom o penzijah umetnikov bo imel manevrski prostor za aktiviranje svojega ljudstva. In to kakšnega ljudstva! Človek bi sicer želel biti ustrezno nesramen ter hkrati nežaljiv, a množičnih prizorov pred sodiščem ni mogoče označiti drugače kot miting Slovenske lumpendemokratske stranke. Pač povečini ljudi, ki zelo zmerno rezonirajo in artikulirajo svoje misli, občutenja. A prave kreature niso te naivne, nevedne uboge pare, ampak Janša, ki takšno ljudstvo potrebuje in se z njim hrani. Ni kaj, v zadnjih 40 letih je prehodil dolgo pot od partijskega gardista do kralja ulice. Na tej poti je vse spreminjal, da mu ne bi bilo treba nič spremeniti. Odpovedal se je komunistični ideologiji, a ohranil boljševiško metodo delovanja.

Hja, sodba v primeru Trenta je še enkrat odlično padla v Janševo politično agendo. Pred proslulim referendumom o penzijah umetnikov bo imel manevrski prostor za aktiviranje svojega ljudstva. In to kakšnega ljudstva! Človek bi sicer želel biti ustrezno nesramen ter hkrati nežaljiv, a množičnih prizorov pred sodiščem ni mogoče označiti drugače kot miting Slovenske lumpendemokratske stranke. Pač povečini ljudi, ki zelo zmerno rezonirajo in artikulirajo svoje misli, občutenja. A prave kreature niso te naivne, nevedne uboge pare, ampak Janša, ki takšno ljudstvo potrebuje in se z njim hrani. Ni kaj, v zadnjih 40 letih je prehodil dolgo pot od partijskega gardista do kralja ulice. Na tej poti je vse spreminjal, da mu ne bi bilo treba nič spremeniti. Odpovedal se je komunistični ideologiji, a ohranil boljševiško metodo delovanja.

Tudi v deželah, ki se ne ponašajo z najvišjimi demokratičnimi in pravnimi standardi, niso redki primeri procesuiranja in zapiranja visokih političnih osebnosti. V relativno delujoči pravni državi to seveda niso politični zaporniki, ampak zgolj politiki, zaprti zaradi storjenih kaznivih dejanj. Niso torej zaprti zaradi legitimnega političnega delovanja, ampak kljub političnemu vplivu in politični moči. Karkoli si mislimo o pravnem redu in praksah sosednje Hrvaške ali celo Izraela, imajo v primerjavi z nami prav zavidanja vredno dosledne standarde. Na Hrvaškem je nekdanji premier iz vrst osamosvojiteljske HDZ obsojen na dolgo zaporno kazen zaradi korupcije in celo vojnega dobičkarstva(!). To je pri nas tabu tema. V Izraelu je bil nekdanji predsednik Moše Kacav obsojen na sedem let zapora zaradi posilstva uslužbenke na ministrstvu za turizem. V zaporu sta bila cimra s korupcije obtoženim nekdanjim ministrom Šlomom Benizrijem, ki se je med drugim proslavil s tem, da je ob potresih, ki so prizadeli Izrael, krivdo zvalil na strpnost judovske države do homoseksualnosti (»Bog je dejal, da bo stresal svet, če bodo spolni organi tam, kjer ni njihovo mesto«). Kasneje je zaradi nepremičninskega škandala sedel tudi nekdanji premier Ehud Olmert. In še številni drugi. V Izraelu imajo vedno kakšno zaporniško posteljo rezervirano za koruptivne politike najvišjega ranga.

V Sloveniji pa je, žal, v zaporih strašna gneča. Zato celo za politike z najvišjimi privilegiji težko najdejo prosto celico in posteljo. Predvsem pa slovenskemu »krivosodju« doslej ni uspelo zares vzpostaviti avtoritete. Denimo, osamosvojitelj Bavčar, ki se zaradi šibkega zdravja ni mogel oglasiti na odležanje izrečene kazni, je bil zaloten, kako v istem času kot član košarkarske skupine Old boys nekje v ljubljanskih Mostah živahno igra košarko.

Ampak prvak sodnih procesov je Janša, ki ne le da jim ga praviloma ni uspelo sprocesuirati, še pozivov za naroke mu niso sposobni dostaviti. In procesi se praviloma končajo s triumfalnim zastaranjem. Zato so zanj dobrodošli, saj jih dejansko uporablja kot animacijske mitinge za svoje ljudstvo. Tudi pred zavržnim referendumom o penzijah vrhunskih umetnikov bo tako.

Kar se konkretno Trente tiče, pa le toliko: včasih je veljalo, da kdor ima »pravi« pristop, lahko za dober denar proda kos opeke mimoidočim na ulici, ne le ničvredno podrtijo … No, ulična prodaja opek je bila v analognih časih športna disciplina batinarjev, danes je to elitna disciplina političnih prvokategornikov. Poslovni izziv za ustvarjalno reševanje stanovanjske problematike nedotakljivih politikov.

Bo Janša na veliki petek spoznan za krivega ali nedolžnega?

Morda bo Ivan spoznan za krivega, a Janez je in bo ostal nedolžen in nedotaknjen.