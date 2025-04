Varovanje oseb LGBTIQ+ / Konverzijske terapije so psevdoznanstvene metode

Evropska državljanska pobuda, ki se zavzema za prepoved »konverzijskih terapij«

Čeprav se »konverzijske terapije« zdijo stvar preteklosti, se še vedno izvajajo. Evropska nevladna organizacija ACT (Against Conversion Therapy) je začela zbirati podpise za evropsko državljansko pobudo, ki se zavzema za prepoved takšnega ravnanja.

Konverzijske terapije so psevdoznanstvene metode. Osebe LGBTIQ+ so izpostavljene duševnim in fizičnim manipulacijam, medicinskim in homeopatskim posegom, eksorcizmu in drugim postopkom, katerih namen je spreminjanje spolne usmerjenosti, spolne identitete in izražanja. Žrtve teh postopkov so predvsem otroci in mladi z različnimi spolnimi usmerjenostmi in identitetami, ki jih družine in skupnosti silijo v postopke, s katerimi naj bi jih »ozdravili«. Pritiske, naj se spreobrnejo, je doživelo pet odstotkov državljanov EU, ki so pripadniki skupnosti LGBTIQ+. Po zadnjih podatkih evropske Agencije za temeljne pravice iz leta 2023 pa naj bi bilo v Sloveniji kar 23 odstotkov oseb LGBTIQ+ izpostavljenih takšnim postopkom.

Sebastjan Sitar, predsednik društva Legebitra, pravi, da je pri nas takšno ravnanje prikrito, redko prijavljeno, a obstaja. »Pri delu smo v sklopu psihosocialnega svetovanja že naleteli na ljudi, ki poročajo, da se to najpogosteje dogaja v cerkvenih skupnostih, kjer njihovo spolno identiteto ’zdravijo’ z duhovnostjo, ter v domačem okolju, kjer starši otroke pošiljajo k različnim ’strokovnjakom’.« Večina oseb ne privoli v izvajanje terapij, v to so prisiljene.

Kot še dodaja Sitar, pri nas ni posebnega zakona, ki bi izrecno prepovedoval konverzijske metode. Formalno te niso prepovedane, razen če gre za hude oblike nasilja in zlorab. Dokazovanje je zahtevno, saj se pogosto izvajajo v zasebnosti (cerkvenih prostorih, zasebnih svetovalnicah, v družinah …), brez prič in dokumentacije. Žrtve konverzijskih metod lahko oddajo prijavo varuhu človekovih pravic, zagovorniku načela enakosti ali policiji, vendar gre za dolgotrajne in čustveno izčrpavajoče postopke. Zakonska prepoved bi bila pomembna, saj bi ta dejanja sankcionirala in bi družbi jasno sporočila, da so nesprejemljiva.

V Sloveniji je pobudo podpisalo že skoraj 4000 ljudi.