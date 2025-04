Nevarnosti in prednosti umetne inteligence

Če digitalna tehnologija ni uvedena pravilno ali so zanemarjeni varnostni ukrepi, so tveganja za delovne nezgode lahko večja. Poleg tega umetna inteligenca odpira vprašanja o pristranskosti algoritmov.

Današnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu izpostavlja vlogo umetne inteligence pri izboljšanju varnosti pri delu. Vendar pa Inšpektorat za delo svari, da lahko v primeru nenadzorovane uporabe ogrozi varnost zaposlenih. Ob uporabi umetne inteligence so potrebne regulativne smernice in širša družbena razprava, menijo.

Robotske naprave po njihovih besedah že opravljajo naloge v nevarnih okoljih, delajo s strupenimi materiali in pri ekstremnih temperaturah. Prevzemajo monotona in ponavljajoča se opravila, medtem ko različni senzorji zgodaj zaznavajo nevarnosti in pripomorejo k večji varnosti zaposlenih.

A če digitalna tehnologija ni uvedena pravilno ali so zanemarjeni varnostni ukrepi, so tveganja za delovne nezgode lahko večja. Poleg tega umetna inteligenca odpira denimo vprašanja o pristranskosti algoritmov, navaja inšpektorat.

PREBERITE TUDI: