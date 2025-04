V Španiji po električnem mrku razglasili izredne razmere

V Španiji in na Portugalskem pospešeno vzpostavljajo preskrbo z elektriko, zaenkrat pa še ni "prepričljivih informacij" o vzrokih za električni mrk, ki je prizadel milijone ljudi

Potem ko je električni mrk prizadel večji del Iberskega polotoka, je špansko notranje ministrstvo razglasilo izredne razmere. Medtem v Španiji in na Portugalskem pospešeno vzpostavljajo preskrbo z elektriko, španski premier Pedro Sanchez pa je dejal, da še ni "prepričljivih informacij" o vzrokih za električni mrk, ki je prizadel milijone ljudi.

S španskega notranjega ministrstva so po poročanju tiskovne agencije Reuters sporočili, da izredne razmere veljale v regijah, ki bodo to zahtevale. Da naj prevzame skrb za javni red in mir ter druge funkcije, so za zdaj zvezno vlado v Madridu zaprosile regije Madrid, Andaluzija in Ekstremadura.

Do 22. ure zvečer so po besedah španskega ministra za promet Oscarja Puenteja vzpostavili nekaj več kot 43 odstotkov energetskih zmogljivosti države. Iz družbe Red Electric, ki upravlja prenosno omrežje, so sporočili, da se oskrba z električno energijo "postopoma" vzpostavlja po vsej Španiji. Pri tem so omenili deset regij, med drugim Katalonijo, Aragonijo, Baskijo, Galicijo, Asturijo, Navarro, Kastiljo in Leon, Ekstremaduro in Andaluzijo.

Sanchez je državljane pozval, naj ostanejo mirni. "Do ponovne vzpostavitve oskrbe z električno energijo bomo imeli nekaj kritičnih ur," je dejal v nagovoru, ki ga je predvajala španska televizija.

Državljane je pozval, naj uporabljalo mobilne telefone le za kratke in nujno potrebne klice, na številko za klic v sili 112 pa naj pokličejo le, kadar je to nujno potrebno, da ne bi dodatno obremenjevali omrežja.

Glede vzrokov za izpad električne energije po celi državi je premier dejal, da ni mogoče izključiti nobene možnosti, vendar da tudi ugibati ne bi smeli. Ljudem je svetoval, naj informacije poiščejo po "uradnih poteh". Vlada je v stiku s kraljevo družino, parlamentarnimi strankami, evropskimi partnerji in zvezo Nato. "Prednostna naloga je zagotoviti, da se ponovno vzpostavi normalnost," je zagotovil Sanchez.

Pojasnil je še, da so ponovno oskrbo z električno energijo na severu in jugu Španije uspeli vzpostaviti po zaslugi sodelovanja oblasti Francije in Maroka. Državama se je zahvalil za njuno solidarnost.

Po poročanju španskega časnika El Pais je bil obsežen izpad električne energije omejen na celino. Glede na to so mediji poročali, da denimo Kanarski in Balearski otoki niso bili prizadeti.

Je pa mrk po vsej Španiji in Portugalski prizadel infrastrukturo, telekomunikacije in promet. Semaforji in dvigala na železniških postajah, letališčih in drugih stavbah niso delovali. Ljudi so morali reševati iz podzemne železnice in dvigal. Vrata so zaprle številne trgovine in restavracije, o težavah v poslovanju so poročali z letališč in železnic.

Kot je zvečer povedal španski prometni minister Puente, na progah še vedno stoji enajst vlakov, čeprav so v nadzornem centru vzpostavili oskrbo z elektriko, a imajo težave s pripenjanjem lokomotiv oziroma so vlaki na težko dostopnih območjih. Po poročanju britanskega BBC, ljudje iščejo delujoče bencinske črpalke.

Španski nacionalni inštitut za kibernetsko varnost po poročanju časnika El Pais preiskuje, ali je bil vzrok za izpad električne energije hekerski napad. Vendar pa po besedah predsednika Sveta EU Antonia Coste trenutno dokazov o tem ni. Obsežen izpad električne energije je obravnavala tudi Evropska komisija. "Komisija bo še naprej spremljala razmere in zagotavljala nemoteno izmenjavo informacij med vsemi vpletenimi stranmi," so sporočili iz Bruslja.

Zaradi izpada elektrike so morali prekiniti tudi teniški turnir Masters 1000 v Madridu.

Tudi portugalski obrambni minister Nuno Melo je prebivalce pozval, naj ostanejo mirni. Pred tem je portugalska radiotelevizija RTP poročala, da je o izpada elektrike prišlo zaradi "redkega atmosferskega pojava, ki se je najprej pojavil v španskem elektroenergetskem sistemu in se nato razširil v portugalskega".

V portugalskem operaterju prenosnega omrežja REN pričakujejo, da bodo lahko kmalu znova vzpostavili oskrbo z električno energijo v Portu, v Lizboni pa bi lahko to trajalo nekaj ur dlje. Član upravnega odbora družbe Joao Farias Conceicao po poročanju medijev pričakuje, da bi lahko oskrbo z elektriko po vsej državi zagotovili do jutra.

