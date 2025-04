Pripravite darila! / Ste že povabili svojega družinskega zdravnika na svojo jahto?

Janezu Janši res ne moremo oporekati spretnosti – res pa ga državljani plačujemo že od leta 1990, da se je teh političnih spretnosti naučil. Da, mi ga financiramo. Saj se lahko malo hecamo in se gremo populizem Janeza Janše na primeru prav tega istega Janeza Janše?

Uroš Slak in Janez Janša v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

Janezu Janši res ne moremo oporekati spretnosti – res pa ga državljani plačujemo že od leta 1990, da se je teh političnih spretnosti naučil. Da, mi ga financiramo. Saj se lahko malo hecamo in se gremo populizem Janeza Janše na primeru prav tega istega Janeza Janše?

Ravno nam je namreč razložil, kakšna kraja je to, da dobita eden ali dva umetnika na leto dodatek k pokojnini. No, on seveda govori, kot da vsi umetniki, zlasti neznani, z enim umetniškim delom, pa še to je zanikrno levičarsko skrpucalo, dobijo po dva tisoč evrov dodatka k pokojnini. Seveda ni res, dobili bodo razliko od prislužene pokojnine – ampak komu mar za dejstva! In ni res, da je dovolj nagrada Prešernovega sklada, morajo imeti še eno izmed verificiranih stanovskih nagrad. Ampak komu mar dejstva! Zakaj se umetniki lepo ne financirajo na prostem trgu? In res – a zakaj se potem tudi politiki ne financirajo na prostem trgu, ampak jih financiramo mi državljani? Mar ne bi tisto, kar velja za umetnike, torej moralo veljati tudi za politike, po Janševo? Zakaj politike plačujemo iz državnih sredstev? Naj se Janša zmeni za svojo poslansko plačo pri svojem znancu, dobavitelju Marčiču, ali pa lobistu Dimniku. Za plačo Janeza Janše – za izhodišče smo vzeli njegovo poslansko plačo – smo namreč od leta 1990, ko je postal »večni javni funkcionar«, dali že dobra dva milijona evrov. Ja, toliko je dobil samo s plačo. A to ni vse. S tem je od nas državljanov dobil tudi bodočo pokojnino. Se pravi še dober milijon evrov.

Kaj umetniki, tisti, ki se dejansko pasejo na našem delu, so – samo sledimo logiki Janeza Janše – politiki! Mi delamo, oni pa guncajo afne, kot bi rekel pokojni dr. France Bučar – in vse to počnejo za naš denar! Mi smo na trgu, garamo, plačujemo davke, oni pa dobijo. Seveda, vsak lahko kaže na svojega grešnika. Poglejmo samo Novo Slovenijo. Oni na primer menijo, da so se Romi preobjedli korenčkov in je zdaj čas samo za palico. In Svoboda se s tem strinja.

Kar nas pripelje k bistvu: je že prav, da Janša kaže na napake vlade Roberta Goloba, zato pa imamo opozicijo. In je že prav, da opozarja na to, da je zavržno, da Golob prenočuje brezplačno pri poslovnežih. Pač ne gre tako. Na živce nam gre to, vedno nam bo šlo in pri vseh, kot je dobro povedal Janši tudi Uroš Slak – v njegovi oddaji prejšnjo sredo se je vse skupaj namreč odvijalo. In zvito je Slak v naslednjem trenutku vprašal Janšo, kaj pa je bilo že z njegovim dopustovanjem s poslovnežema Dimnikom in Marčičem. Ah, je rekel, Janša, to je pa drugače. Na jahti da se je njegova družina znašla le zato, ker je bil Marčič pacient njegove žene Urške, pa jih je zato povabil na malo križarjenje. Saj res. Ste torej že povabili svojega zdravnika na svojo jahto ali pa vsaj na na čevapčiče in zagozdo kruha?

Mimogrede. Kaj pa slike teh istih poslovnežev pri Janši doma? Ah ta selektivni spomin velikega manipulatorja …