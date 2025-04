Transspolne ženske bodo morale v Veliki Britaniji uporabljati moška stranišča

Sodba britanskega vrhovnega sodišča, da pravna definicija ženske temelji na biološkem spolu, že kaže prve posledice

Transspolne osebe v Veliki Britaniji bi morale stranišča, tuše in garderobe uporabljati samo v skladu s svojim biološkim spolom, izhaja iz smernic, ki jih je objavil britanski varuh enakosti. Objavil jih je po prelomni sodbi vrhovnega sodišča, da pravna definicija ženske temelji na biološkem spolu.

Britanska Komisija za enakost in človekove pravice (EHRC) je v začasnih smernicah zapisala, da sodba vpliva na delovna mesta in prostore, kjer opravljajo storitve, ki so odprte za javnost, kot so bolnišnice, trgovine, restavracije, objekti za prosti čas, zavetišča in svetovalni centri, pa tudi športni objekti, šole in klubi, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu s sodbo bodo morala delovna mesta zagotoviti stranišča, ločena glede na spol, ter po potrebi umivalnice in garderobe. To pa ni obvezno za prostore, ki so odprti za javnost. Vendar pa bi lahko bilo do žensk diskriminatorno, če bi bili tam na voljo samo prostori za skupno rabo, so še opozorili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Komisija je ocenila, da transspolne ženske ne bi smele uporabljati ženskih stranišč na delovnem mestu ali v javnih prostorih, kot so trgovine in bolnišnice. Enako velja za transspolne moške glede uporabe moških stranišč.

Vendar pa transspolnih oseb ne bi smeli postaviti v situacijo, da ne bi imele nobenih prostorov. Zato je, če je le mogoče, treba ob prostorih, ki so ločeni po spolu, zagotoviti tudi prostore za skupno uporabo, so dodali.

Šole pa morajo za deklice in fante, starejše od osem let, zagotoviti ločene prostore za preoblačenje, piše v smernicah.

Na vprašanje o smernicah je član vlade Pat McFadden v pogovoru za BBC ocenil, da gre za "logično posledico sodbe vrhovnega sodišča". Ob tem je poudaril, da ne bodo uvedli "straniščne policije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrhovno sodišče je razsodbo 16. aprila sprejelo v zadevi, ki so jo nanj naslovili škotski aktivisti iz skupine For Women Scotland (FWS) glede pravne definicije ženske v škotski zakonodaji. Vrhovni sodniki so v razsodbi pritrdili skupini FWS in odločili, da se izraza ženska in spol v zakonu o enakosti iz leta 2010 nanašata na biološko žensko in biološki spol.