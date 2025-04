Bančni dobički v tujino

Dividende madžarske banke OTP iz Slovenije so bile rekordne

Viktor Orbán in Robert Golob

© Borut Krajnc

Prejšnji torek, dan po velikonočnem ponedeljku, je banka OTP, v kateri so združene nekdanja Nova KBM, Poštna banka Slovenije, Banka Celje, Abanka in SKB banka, nakazala 232,9 milijona evrov dividend svoji madžarski lastnici OTP Bank. Če smo natančni, so ti milijoni iz Slovenije romali v Luksemburg in ne v Budimpešto, na račun banke OTP Luxembourg S. A. R. L., prek katere madžarski lastniki obvladujejo slovensko banko OTP.

Gre za rekordno izplačilo. Že lani spomladi je madžarska OTP v Sloveniji imela dobrih 147 milijonov evrov bančnih dobičkov, skupaj z letošnjim izplačilom, ki dosega skoraj četrt milijarde evrov, pa že 380 milijonov evrov.

S temi dividendami so si Madžari zgolj v dveh zadnjih letih v celoti povrnili kupnino za SKB banko, ki so jo leta 2019 kupili od francoske banke Societe Generale za domnevno dobrih 320 milijonov evrov. SKB je bila takrat četrta največja banka v Sloveniji, za NLB, Novo KBM s pripojeno Poštno banko in Abanko, katere del je že bila Banka Celje.

A veliki met je madžarski OTP uspel nekaj let kasneje, v času zadnje Janševe vlade. Februarja 2023 je za približno milijardo evrov kupila še skupino Nove KBM, katere del je bila takrat tudi že Abanka. »Nakup Nove KBM je za Skupino OTP najpomembnejši prevzem doslej,« je 6. februarja 2023 povedal Sándor Csányi, glavni izvršni direktor OTP Bank, milijarder, drugi najbogatejši Madžar, ki velja za prijatelja avtokrata Viktorja Orbána.

Ob rekordnih izplačilih dividend iz slovenske OTP, v kateri sta od avgusta lani združeni nekdanji Nova KBM in SKB banka, je treba omeniti še eno neslavno dejstvo. Natanko pred desetimi leti, v času vlade Mira Cerarja, je država Novo KBM prodala ameriškemu skladu Apollo in Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD). Državi sta za sanirano in močno dokapitalizirano Novo KBM plačala le 250 milijonov evrov! Preostanek zgodbe je znan: štiri leta kasneje, junija 2019, v času vlade Marjana Šarca, je država Novi KBM za 444 milijonov evrov prodala sanirano Abanko, za katero se je (neuspešno) potegovala tudi madžarska OTP oziroma Csányi. A nato je prišla Janševa vlada in ameriški sklad Apollo in EBRD sta s Csányijem sklenila posel: Novo KBM, takrat že združeno z Abanko, sta mu prodala za približno milijardo evrov. Nesporna zmagovalca te operacije sta Apollo in EBRD, ki sta vstopila z 250 milijoni evrov in odšla z milijardo, a tudi madžarska OTP se že izdatno »poplačuje« z dividendami iz dobičkov svoje slovenske banke.

So pa madžarski lastniki do sebe veliko radodarnejši kot do države Slovenije. Banka OTP je od lanskega bruto dobička 332 milijonov evrov plačala manj kot 23 milijonov evrov davka od dohodka, to pomeni, da je bila njena efektivna davčna stopnja le 6,85 odstotka namesto predpisanih 22 odstotkov. Kot razkriva letno poročilo, so si madžarski lastniki davčno obveznost v Sloveniji občutno znižali z uveljavljanjem izgub Nove KBM iz časov, ko sami seveda še niso bili njeni lastniki.

Še to: tudi največja banka NLB je ravno prejšnji teden napovedala, da bo delničarjem letos v dveh tranšah izplačala kar 257 milijonov evrov dividend ali 37 milijonov več kot lani. Skoraj pol tega denarja bo romalo v New York, na račune banke depozitarke Bank of New York, kjer imajo delnice NLB deponirane ( javnosti skriti) lastniki NLB.