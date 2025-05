»Gledala sem, kako trava raste«

Projekt, ki v ospredje postavlja zdravilne rastline in raznoliko skupnost slovenskih zeliščarjev in nabiralcev

© Katja Goljat

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bodo danes ob 18. uri odprli razstavo fotografinje Katje Goljat z naslovom Gledala sem, kako trava raste. Gre za multisenzorični projekt, ki v ospredje postavlja zdravilne rastline in raznoliko skupnost slovenskih zeliščarjev in nabiralcev.

Prostorsko postavitev gradijo atmosferične dokumentarne fotografije in portreti posameznikov z različnih koncev Slovenije, ki so zbrani okrog osrednje, taktilne instalacije zeli in najrazličnejših izdelkov, ki jih je iz njih mogoče narediti.

Umetnica obiskovalce prek različnih medijev vabi, da se osebno spoznajo z rastlinami, ki se že od nekdaj uporabljajo v zdravilstvu, pa tudi z izjemnimi ljudmi, ki se danes trudijo, da bi nam te rastline približali.

Izseki iz intervjujev nudijo intimen vpogled v njihovo tesno sožitje z naravnim okoljem in poglobljeno znanje, ki se je tisočletja zbiralo, ohranjalo, plemenitilo in ki nam ga sedaj predajajo.

Vida Jocif

"Razstava ni le vizualno privlačna, temveč tudi sporočilno bogata, saj umetničino osebno zgodbo prepleta s tradicijo zeliščarstva in nabiralništva ter njuno živo in aktivno skupnostjo. Pri tem posreduje vrednote sodelovanja, vzajemnosti in preudarnosti, navdih za nadaljnje raziskovanje in močno zavedanje, da je skrb za ohranjanje narave naša skupna odgovornost," je v obrastavnem besedilu zapisala Vida Jocif.

"Eden od razlogov za priljubljenost nabiralništva pri nas je tudi dejstvo, da so gozdovi in travniki še vedno prosto dostopni, njihove dobrine pa na voljo vsem. Pričujoča razstava Katje Goljat pa ne predstavlja le samih zdravilnih in užitnih rastlin, temveč tudi izjemne posameznike, ki se nam jih trudijo približati. Zeliščarji in nabiralci nas učijo pomena skupnosti in medsebojnega sodelovanja, saj lahko le tako znanje posameznikov raste in se bogati. Njihovo tesno sožitje z naravnim okoljem in poglobljeno znanje, ki se je tisočletja zbiralo, ohranjalo, plemenitilo in nam ga sedaj predajajo, pa sta vedno aktualna – morda danes celo bolj kot kadarkoli prej," je še zapisala Jocif.

Ob razstavi bo potekal Festival nabiralništva, ki bo ponudil nabiralniško-ustvarjalno delavnico, predavanje, vodstvo po razstavi z avtorico in delavnico izdelava botaničnega parfuma.

Razstava bo na ogled do 1. junija.