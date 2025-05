Medijska svoboda dosegla rekordno nizko raven

Razmere za novinarje se poslabšujejo zaradi neugodne finančne ter politične situacije

Medijska svoboda po svetu je dosegla najnižjo raven v več kot dveh desetletjih, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja (RSF) za leto 2025, ki lestvico medijske svobode objavlja od leta 2002. Razmere za novinarje se v številnih državah poslabšujejo zaradi neugodne finančne ter politične situacije.

RSF v poročilu ugotavlja, da je indeks medijske svobode letos padel na rekordno nizko raven, poslabšal pa se je v kar 112 državah. Globalni položaj medijske svobode so prvič ocenili kot težak.

Razmere za novinarstvo so zelo resne v 23 odstotkih držav, v 27 odstotkih držav je situacija zahtevna in v prav toliko odstotkih držav problematična. V le 19 odstotkih držav je situacija zadovoljiva in v manj kot štirih odstotkih držav so razmere dobre.

Čeprav so fizični napadi na novinarje najbolj očitne kršitve svobode medijev, so velika, a bolj zahrbtna težava tudi ekonomski pritiski, navaja poročilo RSF, iz katerega je razvidno, da je ekonomski kazalnik indeksa medijske svobode letos dosegel rekordno nizko raven.

To je v veliki meri posledica koncentracije lastništva, pritiskov oglaševalcev ter omejene javne pomoči. Mediji so razpeti med ohranjanjem uredniške neodvisnosti in zagotavljanjem lastnega preživetja.

V 160 od 180 držav, ki so zajete v poročilu, mediji poročajo, da finančno stabilnost dosegajo le s težavo ali sploh ne.

Poleg finančnih težav, ki vodijo do prenehanja delovanja medijev v skoraj tretjini držav, pa na medijsko svobodo negativno vpliva tudi geopolitična situacija.

V Palestini izraelska vojska napada novinarje že 18 mesecev, pri čemer jih je ubila skoraj 200. Medijsko svobodo je pomanjkanje politične stabilnosti prizadelo tudi na Haitiju, je razvidno iz poročila.

Kar 34 držav pa izstopa po množični ukinitvi medijev, ki je privedla tudi do izgona novinarjev, kaže poročilo, ki med drugim omenja Nikaragvo, Belorusijo, Iran, Mjanmar in Sudan.

Slovenija je lani na lestvici zasedala 42. mesto, letos pa se je povzpela na 33. mesto. S tem se je uvrstila med države z zadovoljivim položajem za novinarje.

Na indeksu medijske svobode so se letos najvišje uvrstile Norveška, Estonija, Nizozemska, Švedska, Finska, Danska in Irska, na dnu lestvice pa so Eritreja, Severna Koreja, Kitajska, Sirija, Iran, Afganistan in Turkmenistan.