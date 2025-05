Luka Dončić bo zaigral za reprezentanco Slovenije

Zvezdnik ekipe NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić načrtuje nastop za slovensko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu

Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić načrtuje nastop za slovensko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo od 27. avgusta do 14. septembra, je v nedeljo poročal novinar ameriške medijske mreže ESPN Dave McMenamin, navaja portal lakersnation.com.

Seznam slovenske reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, še ni uradno potrjen, a 26-Ljubljančan Dončić doslej še nikoli ni zavrnil igranja za Slovenijo. Po informacijah slovenskih medijev, med njimi tudi portala RTV Slovenija MMC, se namerava Dončić po koncu sezone v severnoameriški ligi NBA ta teden vrniti v Slovenijo.

Dončić je zadnjič igral za Slovenijo na olimpijskih kvalifikacijah v Atenah, ko so Slovenci izpadli v polfinalu proti Grčiji. Udeležil se je tudi vseh zadnjih velikih reprezentančnih turnirjev. Na evropskem prvenstvu je igral že v letih 2017 in 2022, na svetovnem prvenstvu leta 2023, na olimpijskih igrah v Tokiu pa poleti leta 2021.

Slovenijo čaka 15. zaporedni nastop na evropskem prvenstvu. V Spodek Areni v Katovicah se bo od 28. avgusta do 4. septembra pomerila s Poljsko, Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. Izločilni del bo od 6. do 14. septembra potekal v Rigi.

Dončić se je s svojim novim moštvom Lakers po šokantni menjavi in prihodu iz Dallas Mavericks uvrstil v končnico lige NBA, a izpadel že v prvem krogu.

S 4:1 v zmagah je jezernike v uvodnem krogu končnice izločila ekipa Minnesota Timberwolves. Jezerniki so končali redni del sezone na tretjem mestu zahoda, zato ekspresno slovo že v uvodnem krogu končnice ni bilo v načrtu.

Dončić bi sicer lahko že 2. avgusta podpisal novo večletno pogodbo s kalifornijsko franšizo Lakers. Na novinarski konferenci v četrtek je generalni direktor Rob Pelinka zagotovil, da se bodo zgodile spremembe v igralskem kadru. Jezerniki najbolj potrebujejo igralca na položaju centra, vrzel na položaju centra se je zelo poznala proti Minnesoti.

Pričakuje se, da bo generalni direktor Lakers Pelinka Dončiću ponudil štiriletno podaljšanje v vrednosti 229 milijonov dolarjev.

Kljub fizično in psihično naporni sezoni si Dončić to sezono ne bo vzel daljšega premora od košarke. Poletje bo preživel v dresu slovenske moške košarkarske reprezentance na eurobasketu, so povedali viri. Med sezono ga bosta spremljala člana njegove kondicijske ekipe, kondicijski trener Anže Maček in fizioterapevt Javier Barrio Calvo, navaja lakersnation.com.

Kxvh7oco-Jo