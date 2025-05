Trump / »Grenlandijo potrebujemo zaradi nacionalne varnosti«

Predsednik ZDA Trump je dejal, da je zelo malo verjetno, da bi uporabili vojaško silo za prevzem Grenlandije

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljskem intervjuju za televizijo NBC ponovil grožnje s prevzemom Grenlandije, še bolj pa je Američane razburil z mnenjem, da mu pri izgonu nezakonitih priseljencev ni treba upoštevati ameriške ustave.

"Grenlandija ima zelo malo ljudi, za katere bomo poskrbeli in jih bomo cenili. Vendar pa Grenlandijo potrebujemo zaradi nacionalne varnosti," je dejal Trump in ni izključil morebitne uporabe sile.

Trump zamisel o prevzemu Grenlandije ponavlja od prevzema položaja, čeprav prebivalci danskega avtonomnega ozemlja po vseh anketah nočejo postati del Trumpove Amerike.

Za razliko od Grenlandije je za Kanado dejal, da je zelo malo verjetno, da bi proti njej uporabili vojaško silo. "Mislim, da ne bomo nikoli prišli do te točke," je dejal, potem ko je večkrat zatrdil, da bi severna soseda morala postati 51. ameriška zvezna država, kar da bi bila najboljša rešitev za prenehanje subvencioniranja Kanade kot tuje države.

V intervjuju je spregovoril tudi o morebitnem tretjem predsedniškem mandatu. Marca je namreč dejal, da se glede tega ne šali, čeprav ustava dovoljuje le dva mandata.

Spremembo ustave, ki bi mu omogočila tretji mandat, bi bilo težko doseči, saj sta za to potrebni dvotretjinska večina v obeh domovih kongresa in ratifikacija v vsaj 38 od 50 zveznih držav. Kot je v pogovoru zatrdil Trump, to ni nekaj, za kar bi si prizadeval, čeprav uradna trgovina Trumpove organizacije že prodaja kape z napisom "Trump 2028".

Z ustavo je navzkriž tudi glede deportacij nezakonitih priseljencev. Ustava namreč vsaki osebi v ZDA zagotavlja pravico do sodnega zagovora pred obtožbami. Na vprašanje voditeljice televizije NBC, ali se strinja s tem, je Trump odgovoril, da ni pravnik in da ne ve. Dodal je, da ne ve tudi, ali je predsednik ZDA dolžan braniti ustavo, na katero je prisegel.

V intervjuju je vztrajal, da bo Amerika zaradi njegovih carin zelo obogatela, čeprav je ameriško gospodarstvo v prvem četrtletju zaradi njegove carinske politike nazadovalo. Trump je zatrdil, da je vse, kar je trenutno slabega v gospodarstvu, posledica politike prejšnje vlade Joeja Bidna, vse, kar je dobro, pa posledica njegove politike.

Ob tem je še napovedal, da bo 14. junija na njegov rojstni dan v Washingtonu potekala velika vojaška parada. "Imamo najboljše orožje na svetu in to bomo proslavili," je dejal.

