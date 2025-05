»To je čas, ko se spomnimo mnogih, ki so žrtvovali svoja življenja za našo svobodo«

80. obletnica konca druge svetovne vojne

V Združenem kraljestvu se danes z vojaško parado in preletom letal začenja štiridnevno slavje ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi. Pred začetkom sprevoda bodo predvajali znameniti govor takratnega britanskega premierja Winstona Churchilla. Do četrtka, ko dan zmage obeležuje večina Evrope, se bodo zvrstili še mnogi drugi dogodki.

Medtem ko se evropske države pripravljajo na praznovanje dneva zmage in konca druge svetovne vojne v Evropi 8. maja se štiridnevno praznovanje v Združenem kraljestvu začenja že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovesnost se bo začela z recitacijo slavnega govora britanskega premierja Winstona Churchilla, točno ob 12. uri, ko bodo v Londonu zadoneli zvonovi Big Bena.

Nato bo v središču britanske prestolnice potekala vojaška parada, ki si jo bodo z balkona Buckinghamske palače ogledali tudi člani britanske kraljeve družine.

"To je čas, ko praznujemo težko priborjeni mir, počastimo spomin na vse tiste, ki so izgubili življenje, in se spomnimo mnogih, ki so žrtvovali svoja življenja za našo svobodo."



Keir Starmer,

britanski premier

London bodo zatem preletela vojaška letala, poleg sodobnih bodo sodelovala tudi zgodovinska letala in akrobatska skupina Rdeče puščice. Kralj Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla, bosta nato popoldan na čajanki gostila približno 50 veteranov iz druge svetovne vojne in njihove družinske člane.

Po vsej državi se bo do četrtka zvrstilo še več sto drugih slovesnosti, piknikov, razstav in komemoracij. Eno od slavij bo potekalo na ladji HMS Belfast - eni redkih ohranjenih britanskih vojaških ladij iz druge svetovne vojne, ki je zasidrana na obali Temze.

Gostilne in pubi po vsej državi v okviru praznovanj do četrtka lahko ostajajo odprti dve uri dlje.

Obeleževanje obletnice se bo v četrtek zaključilo z opoldanskim dvominutnim molkom v Buckinghamski palači in vladnih stavbah. Kraljevi par se bo nato udeležil še zahvalne maše v Westminstrski opatiji.

Slovesnosti se bo udeleževal tudi premier Keir Starmer, ki je dejal, da letošnja 80. obletnica konca druge svetovne vojne zaznamuje "trenutek narodne enotnosti".

"To je čas, ko praznujemo težko priborjeni mir, počastimo spomin na vse tiste, ki so izgubili življenje, in se spomnimo mnogih, ki so žrtvovali svoja življenja za našo svobodo," je v današnji izjavi še dodal britanski premier.

Veteranov in pripadnikov generacije, ki je preživela drugo svetovno vojno, je sicer danes med živimi le še peščica.