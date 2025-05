20 najverjetnejših naslednikov papeža Frančiška

76-letni kardinal iz Afrike se že nekaj časa omenja kot možni prvi temnopolti papež. Za kardinala ga je imenoval Janez Pavel II., večkrat je služil kot posebni papeški odposlanec in posrednik, med drugim v Južnem Sudanu. Bil je kritičen do zakonodaje, ki so jo v Ugandi sprejeli proti istospolno usmerjenim, vendar zagovarja katoliško moralo in verjame, da homoseksualnost ni vprašanje človekovih pravic.

© WikiCommons