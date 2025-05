Film Gregorja Božiča kandidat za evropsko filmsko nagrado

Film Navadna hruška je na festivalu v nemškem Oberhausnu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov

Navadna hruška

© Nosorogi

Kratki film Navadna hruška Gregorja Božiča je na pravkar končanem festivalu kratkega filma v nemškem Oberhausnu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci ter nagrado, s katero je postal kandidat za evropsko filmsko nagrado za kratki film.

Film Navadna hruška so na festivalu prikazali v mednarodnem tekmovalnem programu. Festival v Oberhausnu je eden izmed 30 festivalov, ki izberejo kandidate, med katerimi je na koncu pet nominirancev za nagrado za najboljši evropski kratki film, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Film s pomočjo arhivskega gradiva raziskuje nedavno preteklost in si prizadeva razumeti ter ohraniti znanje prejšnjih generacij, med drugim piše v obrazložitvi nagrade, s katero se je film uvrstil med kandidate za evropsko filmsko nagrado za kratki film. "Gre za igrani film, postavljen v bližnjo prihodnost, ki pripoveduje o izgubi narave in iskanju načinov, kako preživeti in najti smisel v novi resničnosti," še piše v obrazložitvi.

Žirija Fipresci pa je med drugim zapisala, da je izbrala film, ki v ospredje postavlja skrb za drevesa ter poudarja medgeneracijsko odgovornost za podnebni zlom. Kot je ocenila, so dokumentarni elementi z analitično rabo podob postavljeni na premišljeno distanco, kar gledalcu omogoča refleksijo, filmska potopitev, podprta z impresivno fotografijo in natančnim kadriranjem, pa "odpira prostor za razmislek o nujnosti skupnega strahu".

Scenarista Gregor Božič in Marina Gumzi sta ob nagradah povedala, da je že sama uvrstitev med 47 filmov glavnega tekmovalnega programa, ki so jih izbrali izmed 6000 prijavljenih filmov, velik uspeh. "Da sta dve ločeni žiriji v Navadni hruški prepoznali film, ki se jim ga je med temi izbranimi filmi zdelo vredno še posebej izpostaviti, pa predstavlja več, kot bi lahko na hitro opisala z nekaj besedami," sta dejala.

Izrazila sta tudi veselje, da se je film z eno od nagrad uvrstil v izbor kandidatov za evropsko filmsko nagrado, saj bo tako del slovenske pokrajine, o katerem govori film, viden širom Evrope.

Na festivalu so v tekmovalnem programu otroškega in mladinskega filma prikazali tudi kratki film Žige Virca Kismet o družini romske skupnosti, ki mu je mladinska žirija namenila posebno omembo. "Čeprav film prikazuje nekatere temačne in zahtevne vidike življenja mladega dekleta, kmalu ugotovimo, da v svoji družini najde tudi toplino, ljubezen in razumevanje," je med drugim zapisala.

Festival je potekal od 29. aprila do 4. maja.