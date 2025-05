Komu je namenjen evropski red za zasluge?

Novo civilno odlikovanje bodo podeljevali za dosežke posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju in vrednotam

Evropski parlament je ob prihajajoči 75. obletnici Schumanove deklaracije vzpostavil evropski red za zasluge. To novo civilno odlikovanje bodo podeljevali za dosežke posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju in vrednotam, so sporočili iz Evropskega parlamenta in dodali, da podobnega odlikovanja na ravni EU trenutno ni.

"Evropo gradijo ljudje in evropski red za zasluge je namenjen njim. Ta red slavi tiste, ki pogumno vodijo, delujejo s prepričanjem in verjamejo (...) da mir, demokracija in dostojanstvo niso le ideali, ampak tudi dejanja. Ob 75. obletnici najprodornejšega začetka Evrope počastimo tiste, ki jo še naprej gradijo," je povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Parlament želi z evropskim redom za zasluge ponovno potrditi skupno evropsko identiteto v času, ko svetovni izzivi zahtevajo večjo enotnost, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Predloge za imenovanje prejemnikov reda lahko podajo predsednica Evropskega parlamenta, predsednik Evropskega sveta, predsednica Evropske komisije, voditelji držav ali vlad in predsedniki parlamentov držav članic. Posebni odbor, ki ga sestavljajo predsednica Evropskega parlamenta, dva podpredsednika in štiri ugledne osebnosti, pa bo vsako leto imenoval do 20 nagrajencev.

Prva slovesnost ob podelitvi bo predvidoma potekala do leta 2026.