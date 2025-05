»Nima smisla nadaljevati pogovorov, dokler se v Gazi nadaljuje vojna lakote in iztrebljenja«

Hamas ne vidi smisla v novih mirovnih pogovorih z Izraelom

Palestinsko islamistično gibanje Hamas ne vidi več smisla v novih mirovnih pogovorih z Izraelom, je dan potem, ko je izraelski varnostni kabinet odobril načrt za širitev vojaških operacij v Gazi, dejal visoki predstavnik gibanja. Mednarodno skupnost je pozval k pritisku na Izrael.

"Nima smisla nadaljevati pogovorov ali razmišljati o novih predlogih za prekinitev ognja, dokler se na območju Gaze nadaljuje vojna lakote in iztrebljenja," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal predstavnik Hamasa Basem Naim.

Svet bi moral po besedah člana političnega vodstva Hamasa pritisniti na vlado premierja Benjamina Netanjahuja, da konča "zločine lakote, žeje in pobijanja".

Pred tem je Izrael v ponedeljek sporočil, da je odobril načrte vojske za razširitev operacij v Gazi, ki bi po navedbah enega od visokih predstavnikov vključevala razselitev večine prebivalcev in osvajanje ter nadzor območja.

Vojska je že pred tem začela razpošiljati pozive za vpoklic več tisoč rezervistom.

Zaskrbljenost nad izraelskimi načrti in kritike je izrazilo več držav in organizacij, tudi EU in Združeni narodi.

Od začetka vojne v Gazi, ki jo je sprožil napad Hamasa 7. oktobra 2023, so bili razseljeni že skoraj vsi prebivalci enklave, nekateri večkrat.

Izrael je marca uvedel popolno blokado za Gazo, ki se sooča s hudo humanitarno krizo.

Izraelska vojska je po propadu dva meseca trajajoče prekinitve ognje ofenzivo na Gazo obnovila 18. marca. Posredni pogovori o novem premirju so zašli v slepo ulico.

F69KrXySvsY

25mMjtuy0Mw