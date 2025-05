Priložnost, da Slovenija jasno stopi na stran prihodnjih generacij

Greenpeace Slovenija je pozval ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon, naj Slovenija nemudoma zavzame stališče v podporo moratoriju na globokomorsko rudarjenje

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon

© gov.si

Organizacija Greenpeace je pozvala h globalnemu moratoriju na globokomorsko rudarjenje. V luči nedavnih napovedi ZDA je Greenpeace Slovenija pozval ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon, naj Slovenija nemudoma zavzame stališče v podporo moratoriju na globokomorsko rudarjenje, so danes sporočili.

Konec aprila so ZDA z novim izvršnim ukazom napovedale pospešitev pridobivanja ključnih surovin iz globokega morja, kar vključuje podporo globokomorskemu rudarjenju tako v ameriških kot v mednarodnih vodah. Le nekaj dni pozneje je podjetje The Metals Company vložilo prošnjo za komercialno pridobivanje kovin z morskega dna v mednarodnih vodah, so povzeli.

Vodja kampanje Greenpeace Slovenija za zaščito oceanov Špela Bandelj Ruiz je dejala, da gre za enostransko potezo, ki popolnoma prezira mednarodno pravo in je že naletela na ostro nasprotovanje mednarodne skupnosti. "Vlade po vsem svetu morajo stopiti v bran pravilom, ki temeljijo na sodelovanju in spoštovanju mednarodnega prava, ter ustaviti širjenje nevarne industrije globokomorskega rudarjenja," je poudarila.

Mladi v Sloveniji se vse bolj zavedajo težke situacije, zato se tudi aktivno udeležujejo takšnih in drugačnih protestov

© Borut Krajnc

Moratorij na globokomorsko rudarjenje po njihovih navedbah trenutno podpira 32 držav. "Poleg držav svoje nestrinjanje globokomorskemu rudarjenju izkazujejo številni znanstveniki, skupine staroselcev, banke, zavarovalnice, ribiška podjetja, strokovnjaki za človekove pravice ter številna podjetja, od proizvajalcev baterij, avtomobilov in elektronskih naprav," so našteli.

"Junijska konferenca o oceanih bo trenutek resnice in priložnost, da Slovenija jasno stopi na stran zaščite oceanov in prihodnjih generacij."



Greenpeace Slovenija

Kot so spomnili, se bodo voditelji držav junija zbrali na konferenci ZN o oceanih v Nici. "To bo ključna priložnost, da skupaj jasno in odločno podprejo moratorij na to dejavnost," so navedli in pri tem izpostavili priložnost tudi za ukrepanje Slovenije. "Junijska konferenca o oceanih bo trenutek resnice in priložnost, da Slovenija jasno stopi na stran zaščite oceanov in prihodnjih generacij," so sklenili.