»Nogomet je zdaj čista trgovina«

Nagrajeni nemški trener Jupp Heynckes, ki bo v petek praznoval 80. rojstni dan, je v intervjuju za revijo Kicker podal kritično oceno sodobnega nogometa in smeri, v katero gre. Po njegovem mnenju prevladuje v športu čisti komercializem, nogometaši zaslužijo neverjetne količine denarja, navijači pa so zasuti z množico tekem.

Heynckes, ki se je pred sedmimi leti drugič in zadnjič upokojil, se je v veliki meri umaknil iz javnega življenja. V intervjuju za Kicker ob bližajočem se 80. rojstnem dnevu je kritično ocenil smer, v katero gre sodobni nogomet.

"Gre za ogromno količino tekem, s katerimi je preplavljen navijač-potrošnik. A tako ta posel deluje - nogometaši zaslužijo neverjetne količine denarja, klubi, ki jim morajo ta denar plačati, pa ga morajo ustvariti. Nogomet je zdaj čista trgovina. Poleg tega televizija narekuje neprijazne ure začetkov tekem," je dejal brez dlake na jeziku.

Kot je priznal, zaradi poplave tekem zelo skrbno izbira tiste, ki jih spremlja.

"Moje ogromno zanimanje za nogomet je zamrlo. Bayern, Mönchengladbach, Bilbao, Real, Barcelona ... Ponavadi spremljam španski nogomet, pa tudi najpomembnejše tekme v Angliji ali Franciji. A se odločim in pogledam najpomembnejše tekme. Včasih raje telovadim v telovadnici kot gledam tekmo bundeslige," je dejal jubilant, ki želi v petek v miru in le v krogu svojih najbližjih praznovati 80. rojstni dan.

Heynckes velja za enega najuspešnejših igralcev in trenerjev nemškega nogometa, ki je uspehe nizal tudi zunaj meja Nemčije.

Leta 1972 je postal evropski prvak, dve leti pozneje pa je bil član nemške ekipe, ki je osvojila svetovno prvenstvo. Za reprezentanco je odigral 39 tekem. Z Borussio Moenchengladbach je štirikrat postal državni prvak.

Pozneje je bil štirikrat trener Bayerna iz Münchna, s katerim je med drugim leta 2013 osvojil trojček - domače prvenstvo, nemški pokal in ligo prvakov -, po dvakrat je bil strateg pri Borussii Mönchengladbach in Athleticu iz Bilbaa, bil je tudi trener z Real Madridom, s katerim je osvojil ligo prvakov. Treniral je tudi Benfico, Eintracht, Bayer, Tenerife in Schalke.

Pravi, da mu gre "razmeroma dobro" za svoja leta. "Še vedno se veliko ukvarjam s športom. Veliko ljudi naredi napako, ko se v starosti osredotočajo na udobje, in mislijo, da zdaj štejeta le mir in tišina. Ne, ostati moraš aktiven. Telo je kot motor in ga je treba podmazati," je prepričan Heynckes.