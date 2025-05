Trgovinska vojna / »Vse možnosti ostajajo na mizi«

Evropski poslanci v trgovinski vojni za okrepitev EU

Evropski poslanci so se danes na razpravi v Strasbourgu v luči trgovinske vojne predsednika ZDA Donalda Trumpa zavzeli za okrepitev Evropske unije na področju gospodarstva in trgovanja. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je zagotovil, da si EU prizadeva za diverzifikacijo svojih trgovinskih partnerjev, obenem pa želi najti rešitev z ZDA.

Šefčovič je poudaril, da neupravičene carine ZDA ogrožajo gospodarstvo na obeh straneh Atlantika. Evropska komisija se zavzema za iskanje skupne rešitve z Washingtonom, ki bi vodila v konstruktiven trgovinski odnos, ne da bi se EU ob tem morala odreči svoji avtonomiji in zakonodaji, je dodal.

Obenem v obdobju 90-dnevne zamrznitve novih ameriških carin v Bruslju preučujejo vse možne odzive. "Vse možnosti ostajajo na mizi," je zagotovil komisar.

Zaradi ameriške trgovinske vojne se je še povečala potreba po poglobitvi obstoječih trgovinskih dogovorov in sprejemanje novih. Kot je zagotovil Šefčovič, je veliko naporov usmerjenih ravno v to.

Evropski poslanci so bili v razpravi kritični do Trumpovih carin ter pozivali k okrepitvi položaja EU, da bo ta manj odvisna od ameriškega trga.

Poslanec Evropske ljudske stranke (EPP) Jörgen Warborn je pozval komisijo, naj teh 90 dni zamrznitve izkoristi za oblikovanje odločnega enotnega odziva. Obenem je kot pozitivno označil odločitev komisije, da začasno zamrzne svoje protiukrepe, saj da je dala s tem prostor za dialog.

Na drugi strani je vodja skupine socialistov (S&D) Iratxe Garcia Perez opozorila, da se EU ne sme pustiti izsiljevati in da moramo braniti svoj model, ki temelji na socialnih pravicah in vladavini prava ter v središče gospodarstva postavlja ljudi. Obenem je treba diverzificirati nabavno verigo povezave, je dejala.

Podobno je evropski model svobode in vladavine prava izpostavila vodja skupine liberalcev (Renew) Valerie Hayer. Prepričana je, da mora EU uporabiti vsa orodja, ki so ji na voljo v trgovinski vojni.

K močnemu odzivu EU na uvajanje carin je pozval tudi sovodja skupine Zelenih Bas Eickhout. Izpostavil je še, da je treba več investirati v evropsko, več evropskega kupovati ter bolj zaščititi, kar je evropsko.

Podobno se je za vlaganje v evropsko industrijo zavzel sovodja skupine Levice (GUE/NGL) Martin Schirdewan, ki je še opozoril, da bi morala EU uvajati regulacijo velikih ameriških tehnoloških podjetij, namesto da krepi dobavo ameriškega plina.

Vodja skrajno desne skupine Patrioti za Evropo (PfE) Jordan Bardella pa je pozval povezavo, naj se zbudi, preden bodo kmetje izginili, industrija pa ugasnila ter kritiziral zeleni dogovor, saj da omejuje gospodarstvo.

Do zelenega dogovora v kontekstu trgovanja in gospodarske rasti je bil kritičen tudi sovodja Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Nicola Procaccini.

Vodja skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) Rene Aust pa je opozoril na dolgoletno odvisnosti EU od ZDA predvsem na področju obrambe, zaradi česar je sedaj tarča izsiljevanja. Prepričan je, da kdor nima alternativ, tudi nima moči v pogajanjih.