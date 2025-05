Nekdanji tekmovalci Evrovizije za izključitev Izraela

Med 70 podpisniki je tudi nekaj preteklih slovenskih predstavnikov

Približno 70 nekdanjih tekmovalcev Evrovizije je pozvalo Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), naj iz glasbenega tekmovanja izključi izraelsko javno radiotelevizijo Kan. Med podpisniki so tudi slovenska glasbenica Zala Kralj, ki je na Evroviziji nastopila leta 2019, in člani skupine LPS, ki so Slovenijo na Evroviziji zastopali leta 2022.

Podpisniki in podpisnice poziva, med katerimi so tudi skladatelji in skladateljice, tekstopisci in tekostopiske ter drugi ustvarjalci in ustvarjalke iz vse Evrope, opozarjajo, da izraelska nacionalna televizija Kan "sodeluje pri izraelskem genocidu nad Palestinci v Gazi".

V pismu, ki ga je danes objavila organizacija Artists for Palestine iz Velike Britanije, podpisniki in podpisnice poudarjajo, da "z nadaljnjim omogočanjem predstavitve izraelske države EBU normalizira in olepšuje njegove zločine".

"Menim, da je izraelska vlada izvajala in še vedno izvaja genocid nad palestinskim ljudstvom, zato bi morali Izrael izključiti iz letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije," so v sporočilu za javnost organizacija Artists for Palestine, ki so ga posredovali iz Gibanje za pravice Palestincev, navedli besede Charlieja McGetticana, ki je leta 1994 zmagal na tekmovanju za Irsko.

V pismu so opozorili tudi, da je bilo zaradi lanskoletnega sodelovanju Kana in "popolne nekaznovanosti izraelske delegacije ob zatiranju drugih umetnikov in umetnic" tekmovanje v letu 2024 med najbolj politiziranimi tekmovanji v zgodovini.

Pismo so podpisali tudi vsi člani norveške glasbene skupine Gate, ki jo je izraelska radiotelevizija leta 2024 označila za "sinove in hčere Amaleka".

"Ne more veljati eno pravilo za Rusijo in povsem drugo za Izrael. Če bombardiraš, si izključen."



Thee Garrett

Pismo EBU obtožuje dvojnih meril v zvezi z Izraelom. Opozarja na odločitev iz leta 2022 o izključitvi ruske javne radiotelevizije, ki je bila po navedbah EBU sprejeta na podlagi pravil dogodka in vrednot radiodifuzne zveze.

"Ne more veljati eno pravilo za Rusijo in povsem drugo za Izrael. Če bombardiraš, si izključen," so v sporočilu za javnost navedli besede Thee Garrett, ki je leta 2010 zastopala Malto.

Podpisniki in podpisnice "ne dopuščajo, da se glasba uporablja za prikrivanje zločinov proti človeštvu", in pozivajo EBU, naj "takoj ukrepa in prepreči nadaljnje diskreditiranje in motenje festivala".

Kot še piše v sporočilu za javnost, je izraelska javna radiotelevizija med neposrednim prenosom tekmovanja leta 2024 večkrat izrekla žaljive in ponižujoče pripombe o udeležencih iz drugih držav. Urednik Kana Eran Cicurel je priznal, da Evrovizija "že dolgo ni več zgolj glasbeni dogodek, ampak kritično prizorišče krepitve izraelskih interesov".

Med podpisniki pisma so med drugim še irski glasbenik Charlie McGettigan, portugalski pevec in zmagovalec Evrovizije 2027 Salvador Sobral in angleška pevka Mae Muller.

Poziv k izključitvi Izraela z evrovizijskega glasbenega tekmovanja je sicer prišel že s strani Slovenije, Španije in Islandije.

Na 69. tekmovanju za pesem Erovizije, ki bo potekalo med 13. in 17. majem v švicarskem Baslu, se bo letos predstavilo 37 držav. Slovenijo bo zastopal Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left.