Janša SDS vodi že od leta 1993. Znova je edini kandidat za predsednika stranke.

Rezultate "glasovanja" bo stranka SDS razglasila na kongresu 24. maja

Janez Janša, večni predsednik SDS

© Borut Krajnc

Izvršilni odbor SDS je potrdil kandidaturo za predsednika stranke. Tudi tokrat je edini kandidat Janez Janša, ki stranko vodi že od leta 1993. Predsednika bo celotno članstvo volilo na občinskih konferencah v četrtek. Rezultate bodo razglasili na kongresu 24. maja v Ormožu, kjer bodo izvolili tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora.

Izvršilni odbor SDS je na današnji seji sprejel ugotovitveni sklep o zaključku evidentiranja in javni objavi evidentiranih kandidatov za neposredne volitve predsednika SDS, je stranka objavila na svoji spletni strani.

Tudi tokrat je edini kandidat za predsednika SDS Janez Janša, ki stranki predseduje od leta 1993.

Predsednika SDS bo tokrat članstvo prvič volilo po spremenjenih določbah statuta, ki po novem določajo, da vodjo stranke neposredno in tajno volijo vsi člani na volilnih občinskih konferencah, ki jih skliče izvršilni odbor SDS. Sklicane so za četrtek ob 18. uri. Za predsednika SDS je skladno s statutom izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov SDS, ki so glasovali.

Kongres bo 24. maja izvolil še 18 članov izvršilnega odbora in sedem članov nadzornega odbora, medtem ko podpredsednike stranke na predlog predsednika SDS voli in razrešuje svet stranke.

Kandidate za funkcije, ki jih voli kongres, lahko predlagajo občinski in mestni odbori SDS ter regijske koordinacije SDS. Na podlagi prejetih predlogov izvršilni odbor izoblikuje predloge list kandidatov za volitve na kongresu.

Mandat za vse voljene funkcije v SDS je štiri leta.

Evidentiranje kandidatov za predsednika SDS in druge funkcije je v SDS steklo 10. marca. Rok za evidentiranje kandidatov za vodenje stranke se je iztekel konec aprila, evidentiranje kandidatov za preostale funkcije pa bodo zaključili 15. maja.

Kongres je sicer najvišji organ SDS, ki se sestane najmanj enkrat na štiri leta. Njegove pristojnosti so med drugim sprejem programa in statuta SDS ter določanje političnih in drugih usmeritev stranke.