Ursula von der Leyen / »Pospešiti moramo pot Ukrajine do članstva v EU«

Članstvo Ukrajine v Evropski uniji je lahko najmočnejše varnostno jamstvo za Kijev, je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

© CC-BY-4.0: © European Union 2023 / Source: EP (Evropski parlament) / Flickr

Članstvo Ukrajine v Evropski uniji je lahko najmočnejše varnostno jamstvo za Kijev, je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V razpravi o vojni v Ukrajini je še opozorila, da bi lahko slab dogovor o premirju vodil v novo nestabilnost in negotovost.

Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne je predsednica Evropske komisije spomnila, da je Evropa trenutno pred novim ključnim trenutkom v zgodovini, saj se mora vojna v Ukrajini končati.

Pri tem pa je posvarila pred slabim dogovorom, ki bi lahko le spodbudil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da "pride po več". Na drugi strani pa bi lahko pravičen in trajen mir vodil v novo dobo blagostanja za Ukrajino in omogočil vzpostavitev nove varnostne arhitekture v Evropi.

Poudarila je, da mora Evropa narediti vse v svoji moči, da okrepi položaj Ukrajine in ob tem naštela tri prioritetne točke. Med njimi je članstvo Ukrajine v povezavi. "Pospešiti moramo pot Ukrajine do članstva v naši uniji. To ni le želja Ukrajine. Je lahko tudi najmočnejše varnostno jamstvo," je dejala.

"Obdobje ruskih fosilnih goriv v Evropi se končuje."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Kot je pojasnila, si skupaj z Ukrajino močno prizadevajo za to, da bi še letos v pristopnih pogajanjih odprli vsa poglavja. "Hodimo skupaj po poti miru," je dodala.

EU pa mora Ukrajini pomagati še na področju obrambe, saj mora biti Kijev dovolj močan, da se obrani pred morebitnimi novimi napadi. Države članice lahko to podprejo tudi tako, da orožje naročajo neposredno pri ukrajinski obrambni industriji.

Obenem mora EU postati neodvisna od ruskih energentov, saj dobički iz tega naslova omogočajo rusko vojno, obenem pa to škoduje evropski varnosti. "Obdobje ruskih fosilnih goriv v Evropi se končuje," je povedala.

Glede na v torek predstavljeni načrt Bruslja bi do konca leta 2027 povsem prepovedali uvoz ruskega plina v EU. Že letos namerava prepovedati sklepanje novih pogodb o dobavah ruskega plina.