V Vatikanu se danes začenja glasovanje za novega papeža

V vatikanski Sikstinski kapeli se bo popoldne začel konklave, na katerem bo 133 kardinalov izbiralo naslednika papeža Frančiška

V vatikanski Sikstinski kapeli se bo popoldne začel konklave, na katerem bo 133 kardinalov izbiralo naslednika papeža Frančiška, ki je umrl 21. aprila. Kardinali bodo prvič glasovali že danes, nato pa največ štirikrat na dan. Izvolitev bodo oznanili z belim dimom iz dimnika kapele, črn dim pa pomeni, da papež še ni izvoljen.

Trajanje konklava ni določeno, na zadnjih dveh pa se je beli dim iz dimnika Sikstinske kapele pokadil drugi dan. Pred konklavom je slišati napovedi, da bo tudi tokrat novi papež izvoljen dokaj hitro.

Poglavarja Cerkve izbira 133 kardinalov, mlajših od 80 let, med katerimi je tudi argentinski nadškof slovenskih korenin Vinko Bokalič Iglič. Prihajajo iz 71 držav, prvič doslej jih je manj kot polovica iz Evrope, 108 jih je imenoval Frančišek.

Volitve so tajne, za izvolitev pa sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Volitve so tajne, ves čas volitev je kardinalom prepovedan stik z zunanjim svetom in so pod prisego zavezani molčečnosti. Glasujejo tako, da na volilne lističe zapišejo ime tistega, za katerega po svojem prepričanju in navdihu Svetega duha menijo, da je najprimernejši za papeža. Glasujejo lahko največ štirikrat na dan - dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, dim se pokadi dvakrat dnevno.

Za izvolitev sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

V medijih se pojavljajo imena verjetnih kandidatov, a je glede na pretekle izkušnje nemogoče napovedati, koga bodo izbrali.

Pred konklavom se bodo kardinali dopoldne zbrali pri maši v baziliki svetega Petra. V ljubljanski stolnici pa bo drevi maša zadušnica za papežem Frančiškom.

tpMKpxDCgJ8

vDsoWMOFafk

uEY_UsJQGuA