Coca-Cola bo spremenila označevanja embalaže

Potrošniške organizacije so se pritožile, da Coca-Cola zavaja glede stopnje recikliranja svojih plastenk

Ameriški proizvajalec pijač Coca-Cola se je zavezal spremeniti nekatere svoje prakse označevanja embalaže, so danes sporočili iz ZPS. Potrošniške organizacije so se Evropski komisiji namreč pritožile, da družba zavaja glede stopnje recikliranja svojih plastenk. Upajo, da bodo podobne zaveze sprejela tudi druga podjetja.

Coca-Cola se je zavezala jasnemu navajanju, da trditve o stoodstotnem recikliranju veljajo le za plastično telo steklenice, ne pa tudi za druge komponente, kot so pokrovčki in nalepke. Poleg tega se je zavezala, da ne bo več uporabljala trditev, ki dajejo vtis popolnoma zaprtega kroga recikliranja, so pojasnili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Objava po njihovih navedbah pomeni prvo zavezo podjetja od vložitve pritožbe. Potezo, ki jo je po njihovih navedbah potrdila tudi Evropska komisija, so pozdravili, a opozorili, da se nanaša le na nekatere od težav na tem področju.

Trditve, da je plastenka 100-odstotno reciklirana ali 100-odstotno reciklabilna, so po njihovih besedah odkrito zavajajoče in bi jih morali nehati uporabljati. "Enako velja za uporabo 'zelenih' podob, ki ustvarjajo napačen vtis, da plastenke za pijače nimajo nobenega vpliva na okolje," so poudarili.

Od pristojnih organov pričakujejo, da bodo spremljali, ali bo Coca-Cola svoja zagotovila tudi uresničila. Če ne bo, pričakujejo "odločne ukrepe".

Odgovorne so pozvali, naj podobne zaveze postanejo obvezne tudi za druga podjetja s podobnimi praksami, kot sta po njihovih navedbah Danone in Nestle. "Prav tako bi morala zavajajočo prakso prekiniti podjetja na nacionalni ravni. Pri nas so jo odkrili na plastenkah proizvajalcev Atlantic Grupa (Donat mg), Radenska in Jamnica Plus (Jana)," so zapisali.

Stopnja recikliranja plastenk PET v EU je trenutno ocenjena na 55 odstotkov. Verjetnost, da bo reciklirana plastenka dejansko postala nova plastenka, je približno 30-odstotna, so navedli.

Evropska potrošniška organizacija in potrošniške organizacije iz 13 držav, med njimi tudi ZPS, so prijavo zavajajočih trditev evropski mreži za sodelovanje na področju varstva potrošnikov podale novembra 2023.

