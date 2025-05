»Referendum je zgolj plačana predvolilna kampanja SDS«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je pred nedeljskim referendumom opozorila na manipulacije Janševe SDS

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko na državni proslavi ob dnevu reformacije

Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je na novinarski konferenci pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam umetnikov ponovila prednosti tega zakona ter za laži in manipulacije označila več izjav in potez SDS. "Referendum je zgolj plačana predvolilna kampanja SDS," je ocenila.

Po navedbah ministrice je bilo v zadnjih 20 letih skoraj 20 tovrstnih dodatkov podeljenih izključno pod dvema vladama predsednika SDS Janeza Janše. Zavrnila je tudi navedbe, da je nekdanji minister Vasko Simoniti iz vrst SDS dodatke podeljeval izključno za življenjsko delo.

Po njenih besedah gre za ponoven napad na kulturo in umetnost s strani SDS. "Obakrat, ko je bila imela ministrstvo za kulturo in ministra za kulturo, je stranka SDS delovala izrazito proti umetnosti, proti kulturi, izrazito nekulturno, tretjič pa je pravzaprav samostojno ministrstvo enostavno ukinila," je navedla.

"Žal smo priča popolni zlorabi demokratičnega instituta referenduma. Referendum je zgolj plačana predvolilna kampanja SDS, gre za nagovarjanje in preštevanje njihovih lastnih volivcev, gre za zlorabo upokojencev in upokojenk, tistih, ki težko živijo tudi zaradi preteklih odločitev stranke SDS, ko je bila na vladi," je dejala Vrečko.

Poudarila je, da se tovrstni dodatki ne podeljujejo le na področju umetnosti, temveč tudi na področju športa in znanosti, "ampak seveda stranka SDS nima poguma ali pa želje, da bi se spravila na vse to". V SDS po njenih besedah vedo, da ljudje "podpirajo znanstvenike, podjetnike, športnike, raziskovalce, kultura pa se jim zdi tisto fino igrišče, kjer se lahko izživljajo, manipulirajo in ponižujejo kulturne delavce in delavke, umetnike in umetnice".

Vrečko je med drugim izpostavila, da pri dodeljevanju dodatka ni avtomatizmov in da je zanj treba zaprositi. "Povprečno računamo, da bo šlo za največ štiri na leto," je pojasnila in zavrnila navedbe, da bo šlo za eksplozijo upravičencev.

Zavrnila je tudi navedbe SDS, da gre za "referendum proti vladi". "Tu imamo konkretno vprašanje, torej sami priznavajo, da zlorabljajo institut referenduma in za 6,7 milijona evrov si bodo plačali predvolilno kampanjo," meni ministrica.

"Verjamem, da večina ljudi razume, čemu je referendum namenjen, da podcenjevanje volivcev s strani stranke SDS ne bo uspešno," je dejala. Pojasnila je, da se sama referenduma ne bo udeležila, saj ga ne more razumeti drugače kot zlorabo in zavajanje.

Referendum o zakonu, ki ureja pravico do dodatka za izjemne umetniške dosežke, je zahtevala SDS s podpisi volivcev.