Kaj Sloveniji sporoča ameriško veleposlaništvo v Ljubljani?

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani se je odločilo tik pred nedeljskim referendumom slovenskim državljanom deliti zapis o demokraciji in svobodi govora

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je na omrežju X objavilo sporočilo, v katerem so zapisali, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ob tem niso niti potrdili niti zanikali, da bi bilo sporočilo povezano z nedeljskim referendumom o dodatku k pokojninam umetnikov.

"Verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom," je na omrežju X zapisalo veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

Zapis so opremili s črno-belo podobo volilne skrinjice in lističa. Ta vsebuje tudi zapis "demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben", ki so ga pripisali podpredsedniku ZDA JD Vanceu.

Veleposlaništvo v odgovoru na vprašanje STA o tem, ali bi lahko objavo razumeli v kontekstu prihajajočega referenduma v Sloveniji o dodatku k pokojninam umetnikov, ni niti potrdilo niti zanikalo, da bi bila objava kakorkoli povezana z nedeljskim referendumom.

"Svoboda govora in demokracija sta skupni vrednoti, ki tesno povezujeta Evropo in ZDA, umik od teh vrednot pa pomeni eksistencialni izziv za evropsko demokracijo," je v odgovoru sporočil tiskovni predstavnik veleposlaništva John Stubbs.

Dodal je, da je podpora tem vrednotam ena glavnih prednostnih nalog vlade predsednika Donalda Trumpa, kar so "v Evropi večkrat poudarili predsednik Trump, državni sekretar Marco Rubio in v tem primeru podpredsednik JD Vance v svojem govoru na februarski varnostni konferenci v Münchnu".

"Kot veleposlaništvo ZDA v Ljubljani bomo še naprej spodbujali in zagovarjali prednostne naloge trenutne vlade in prebivalcev ZDA. Prav tako bomo še naprej sodelovali s slovensko vlado in prebivalci, da bi okrepili globoke zgodovinske in kulturne vezi, ki že dolgo povezujejo naša naroda," so še sporočili z veleposlaništva.

V Sloveniji trenutno že poteka predčasno glasovanje na referendumu, na katerem se bodo volivci v nedeljo izrekli o podpori zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Naknadni zakonodajni referendum je zahtevala največja opozicijska stranka SDS s podpisi volivcev.

Dve vladni stranki, Gibanje Svoboda in Levica, sta volivce pozvali, naj referendum bojkotirajo. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.