»Amerika ni tista, ki bi lahko Slovence poučevala, kaj naj bi pomenila demokracija«

Se ZDA vmešavajo v slovensko notranjo politiko?

Vladne stranke v objavi veleposlaništva ZDA v Ljubljani, ki je pred referendumskim odločanjem zapisalo, da verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas, vidijo poskus vmešavanja v notranjo politiko.

"Verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom," je na omrežju X zapisalo veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

Zapis so opremili s črno-belo podobo volilne skrinjice in lističa. Ta vsebuje tudi zapis "demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben", ki so ga pripisali podpredsedniku ZDA JD Vanceu.

Veleposlaništvo v odgovoru na vprašanje STA o tem, ali bi lahko objavo razumeli v kontekstu prihajajočega referenduma v Sloveniji o dodatku k pokojninam umetnikov, ni niti potrdilo niti zanikalo, da bi bila objava kakorkoli povezana z nedeljskim referendumom.

Opozicijska SDS pa v objavi veleposlaništva vidi "zaušnico Golobovi vladi". "Ameriška ambasada v Sloveniji pred referendumom o izjemnih pokojninah pošilja zelo jasno sporočilo," je na družbenem omrežju X zapisala evropska poslanka in podpredsednica SDS Tomc.

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda, ki v kampanji poziva k bojkotu referenduma, so medtem prepričani, da gre za vmešavanje tuje države v notranjo politiko Slovenije. "Celo na način, da se konkretno podpira določeno politično opcijo," je v današnji izjavi za medije v DZ dejala strankina poslanka Lena Grgurevič.

To je po njenih besedah povsem nesprejemljivo in v nasprotju s standardi demokracije, zato upajo, da bo zunanje ministrstvo v danem primeru ustrezno ukrepalo.

"Ni pa Amerika tista, ki bi lahko Slovence poučevala, kaj naj bi pomenila demokracija. To naj morda počnejo kar pri sebi doma," je še pristavila Grgurevič.

Podobno je v svojem odzivu izpostavila ministrica za kulturo in koordinatorica koalicijske Levice, ki je prav tako pozivala k bojkotu, Asta Vrečko. "V vsakem primeru je trenutna ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa tista, ki trdi, da niti ne priznava rezultatov prejšnjih volitev, ki spodkopava vse neodvisne institucije in po kateri se seveda tudi zgleduje naša največja opozicijska stranka SDS," je dejala na novinarski konferenci.

Ministrica je sicer ocenila, da je tovrstne objave oz. zapise moč razumeti večplastno. "Jasno pa je, da lahko institucija tudi zelo subtilno pove stvari, ne direktno," je pristavila. Poudarila je, da se druge države ne bi smele vmešavati v politiko suverene države, pri Trumpovi administraciji pa je že bila v preteklosti izražena podpora skrajno desnim političnim opcijam po različnih državah. "Glede na tvit Romane Tomc razumem, da je tudi SDS očitno ena izmed njih, ali pa se je kot taka prepoznala," je dodala Vrečko.

V SD, kjer v nasprotju s koalicijskima partnericama niso pozivali k bojkotu referendum, so v današnjem odzivu zapisali, da je sporočilo ameriške ambasade moč razumeti kot poskus vplivanja na notranjepolitična vprašanja. "Ob tem želimo poudariti, da je referendum najvišji institut neposredne demokracije in je kot tak v pristojnosti odločitev državljank in državljanov," so navedli v stranki, iz vrst katere prihaja tudi predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Predrag Baković.

Ne glede na pozive domačih ali tujih akterjev pa so v Sloveniji referendumska pravila jasna, obveljala bo odločitev ljudi, ki jih ne gre podcenjevati s tovrstnimi posrednimi ali neposrednimi 'navodili', so še poudarili v SD.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve objave ameriškega veleposlaništva ne komentirajo, podobno so tudi v kabinetu predsednika vlade navedli le, da ne komentirajo stališč tujih veleposlaništev v Sloveniji.