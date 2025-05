Zelenski / »To bo parada cinizma. Tega ni mogoče opisati drugače. Parada žolča in laži.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v nagovoru ob 80. obletnici poraza nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni zaveznike pozval k enotnosti v boju proti ruski invaziji na Ukrajino. Poudaril je, da se je proti zlu treba boriti skupaj in odločno. Kritičen je bil tudi do vojaške parade v Moskvi, ki jo je označil za parado cinizma.

"Proti zlu se je treba boriti skupaj, odločno, s silo", tako kot pred 80 leti, je dejal v govoru, posnetem v središču Kijeva ki ga je objavil na družbenih omrežjih.

Ukrajina po njegovih besedah ni pozabila, da se je pred 80 leti na desetine narodov borilo proti nacizmu in da je v tem boju umrlo več kot osem milijonov Ukrajincev. Zdaj ima skoraj vsaka ukrajinska družina junaka, ki se je boril ali se bori proti novemu zlu, je dejal.

Govor, v katerem je pohvalil odpornost ukrajinskega ljudstva, je objavil nekaj ur po začetku veljavnosti tridnevnega premirja, ki ga je enostransko odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Zelenski je dejal, da ne verjame, da bo ruska vojska premirje spoštovala.

"To bo parada cinizma. Tega ni mogoče opisati drugače. Parada žolča in laži."



Kritičen je bil do praznovanja dneva zmage v Moskvi, kjer ruski voditelj Vladimir Putin gosti več svetovnih voditeljev, v petek pa bo potekala vojaška parada. Slednjo je Zelenski označil za parado cinizma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To bo parada cinizma. Tega ni mogoče opisati drugače. Parada žolča in laži," je dejal Zelenski. "Vsak okupator sčasoma zapusti našo zemljo. Življenje se vedno znova začne. In za to se danes borimo," je dodal.

Rusija je ob polnoči po lokalnem času potrdila uveljavitev tridnevne prekinitve ognja, ki jo je enostransko razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Ukrajine kljub temu prihajajo poročila o napadih z bombami na regijo Sumi, nove napade z droni nad rusko regijo Lipeck naj bi izvedla tudi Ukrajina.