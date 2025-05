»Partizanski borci imajo izjemne zasluge za obstoj slovenskega naroda«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vročila zlati red za zasluge

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vročila zlati red za zasluge. Slovesnosti v predsedniški palači v počastitev 80. obletnice konca 2. svetovne vojne se bodo udeležili tudi partizani, ki so branili domovino in soustvarili temelje svobodne države, so sporočili iz urada predsednice.

Predsednica republike bo zvezi podelila zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri ohranjanju zgodovinskega spomina, za odpor in obstoj slovenskega naroda ter za dolgoletno skrb za vrednote boja proti fašizmu in nacizmu, solidarnosti, domoljubja in miru. Zveza namreč nadaljuje poslanstvo ohranjanja vrednot, za katere so se borili partizani in partizanke.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB, katere začetki segajo v leto 1948, si prizadeva, da bi v Sloveniji trajno povezali vrednote, ki so ji dajale zmagovito moč v zgodovinskih preizkušnjah, še posebej v 2. svetovni vojni.

Zveza, katere začetki segajo v leto 1948, si prizadeva, da bi v Sloveniji trajno povezali vrednote, ki so ji dajale zmagovito moč v zgodovinskih preizkušnjah, še posebej v 2. svetovni vojni, je zapisano na spletni strani zveze.

Ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč. Z več kot 30.000 člani je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji.

Prva polovica meseca maja pred 80 leti je, tako kot drugod po Evropi, prinesla konec druge svetovne vojne tudi Slovencem. Ljubljano so osvobodili 9. maja, dan prej Maribor. Konec vojne je vplival na velike družbene in politične spremembe, ki so vztrajale vse do osamosvojitve leta 1991.