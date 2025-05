Koliko časa Melania Trump preživi v Beli hiši?

Od 20. januarja, ko je Donald Trump prevzel položaj predsednika ZDA, naj bi prva dama Melania Trump v Beli hiši preživela zgolj dva tedna

Donald in Melania Trump v Beli hiši

© Official White House Photo / Joyce N. Boghosian

Prva dama ZDA Melania Trump naj bi od moževe prisege za drugi predsedniški mandat v Beli hiši preživela skupaj le slaba dva tedna, je poročal New York Times. Donald Trump je na položaj prisegel 20. januarja letos.

Prva dama ZDA večino svojega časa preživi v Trumpovem stolpnici na Manhattnu ali v Mar-a-Lagu na Floridi. Zgodovinarka Katherine Jellison je za New York Times komentirala, da tako umaknjene prve dame niso imeli vse od časa Bess Truman, soproge Harryja Trumana.

"Moja prva prioriteta je biti mama, prva dama in soproga."



Melania Trump,

prva dama ZDA

Preden je Trump prevzel položaj, je Melania za televizijo Fox News povedala, da bo v Beli hiši in tudi v New Yorku in Palm Beachu, ko bo treba. "Moja prva prioriteta je biti mama, prva dama in soproga," je dejala.

Danes naj bi v Beli hiši razkrila portret nekdanje prve dame Barbare Bush, dogodek pa bo minil brez udeležbe njenega sina, nekdanjega predsednika Georgea Busha mlajšega.

Pred kratkim se je Melania s soprogom udeležila pogreba papeža Frančiška v Rimu in se na kratko pojavila v javnosti med tradicionalno otroško prireditvijo kotaljenja pirhov za veliko noč.