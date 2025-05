»Slovenci bodo s svojo neudeležbo na referendumu sporočili svojo odločitev«

Predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da je nedeljski referendum napad na slovensko nacionalno identiteto

Nedeljski referendum o dodatkih k pokojninam umetnikov je napad na slovensko nacionalno identiteto in kritično misel, meni predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Kot je poudarila, je namreč kultura tista, ki je stoletja gradila nacionalno identiteto, sama pa ne bo sodelovala v njenem ponižanju, zato se referendumskega glasovanja ne bo udeležila.

"Referendum, tak kot je, je uperjen proti slovenstvu, proti gradnikom slovenstva, tistim, ki so to slovenstvo gradili in ga negujejo doma in po svetu. Prepričana sem, da to vedo tudi volivke in volivci, ki so ponosni na to, da so Slovenke oziroma Slovenci in bodo tudi s svojo neudeležbo na referendumu sporočili svojo odločitev," je pred nedeljskim referendumskim glasovanjem v izjavi za medije v DZ dejala predsednica parlamenta.

Ob tem je poudarila vlogo kulture pri gradnji samostojne države, saj so bili prav kulturniki tisti, med katerimi je "vzklila in se razvila ideja o samostojni Sloveniji".

Prva med poslanci obenem ne dvomi, da bodo tudi v bodoče sledili poskusi utišanja vseh drugih kritičnih mislečih skupin in posameznikov. A je po njenih besedah ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne nujno znova poudariti: "Nikoli več. Nikoli več sovraštva, brutalnosti, tragedij, pobijanja, zaničevanja, nikoli več. Želimo si svobodno državo in želimo si varno državo in tako državo bomo skupaj tudi gradili."

"Avtokrati oblastniki niso tisti, ki bi bili razgledani, njih ne zanima dobrobit ljudi, ampak zgolj lastna korist in napajanje želje po oblasti, zato ne izbirajo sredstev in se lotevajo tudi razgradnje nacionalne identitete naroda."



Urška Klakočar Zupančič,

predsednica DZ

Zato bodo v DZ danes tudi vložili deklaracijo z naslovom Nikoli več, ki bo po besedah Klakočar Zupančič državljanom kot tudi vsem prebivalcem Evrope poslala jasno sporočilo, da si Slovenija nikakor ne želi, da bi država sledila "evropskemu trendu vzpona skrajne desnice in da naša država izkušnje druge svetovne vojne jemlje skrajno resno". "Deklaracija seveda jasno in neposredno obsoja, hkrati pa tudi predlaga rešitve in ukrepe in poziva predstavnike vseh političnih strank, da se jasno distancirajo od takšne ideologije oziroma jih potisnejo na čisti rob političnega prostora," je vsebino deklaracije strnila predsednica DZ.

Ob tem pa je po njenih navedbah treba tudi jasno poudariti, da skrajno desne ideologije hodijo z roko v roki z avtokratskimi režimi. "Avtokrati oblastniki niso tisti, ki bi bili razgledani, njih ne zanima dobrobit ljudi, ampak zgolj lastna korist in napajanje želje po oblasti, zato ne izbirajo sredstev in se lotevajo tudi razgradnje nacionalne identitete naroda," je dejala. V takšni luči tako vidi tudi referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za posebne dosežke na področju umetnosti.