Izbran je novi papež / Iz dimnika Sikstinske kapele se je pokadil bel dim

Kardinali, od srede zbrani na konklavu v Vatikanu, so danes izvolili novega papeža. Bel dim, ki sporoča, da je eden izmed njih zbral potrebno večino glasov, se je iz dimnika nad Sikstinsko kapelo pokadil malo po 18. uri. Kmalu je novega poglavarja Cerkve, ki bo nasledil aprila preminulega Frančiška, pričakovati na balkonu bazilike svetega Petra.

Izvolitev novega papeža je v Vatikanu in po svetu, tudi v Sloveniji, pospremilo zvonjenje zvonov.

Kardinali z volilno pravico so novega poglavarja 1,4 milijarde katoličanov izbirali od srede, ko se je po zaključku obdobja žalovanja po smrti papeža Frančiška, začel konklave.

Danes jim je uspelo izvoliti njegovega naslednika, ki je moral zbrati dve tretjini glasov od 133 kardinalov.

Do izvolitve od sveta odrezani volivci v Sikstinsko kapelo pokličejo tajnika kardinalskega zbora in papeškega ceremonierja. Izvoljeni kardinal mora nato pred kardinali uradno sprejeti položaj in navesti papeško ime, ki si ga je izbral.

Ob uradni zabeležki novoizvoljeni papež pridobi popolno oblast nad Cerkvijo in konklave se uradno zaključi. Kardinali novemu papežu obljubijo poslušnost.

Zatem ga pospremijo v t. i. sobo solz, predprostor Sikstinske kapele, kjer prejme papeška oblačila in dodatke, med drugim duhovniško haljo, ogrinjalo, imenovano moceta, in belo čepico.

Prostor je dobil ime na podlagi pričevanj predhodnih poglavarjev katoliške cerkve, ki so bili pod težo trenutka ob izvolitvi ganjeni do solz.

Izbira posameznih kosov oblačil je stvar osebne odločitve novega papeža. Frančišek je denimo odklonil razkošno rdeče ogrinjalo in se je namesto tega odločil za preprosto belo haljo.

Na balkonu bazilike svetega Petra nato kardinal protodiakon - trenutno je to Dominique Mamberti - naznani novega papeža z besedami: "Annuntio vobis gaudium magnum ... habemus papam! (Oznanjam vam veliko veselje ... imamo papeža).

Novi papež se nato predstavi vernikom, zbranim na Trgu svetega Petra in jim podeli apostolski blagoslov.

AUVUUfQCCG0

RjTisvit69Y